Nagel-Inspo gefällig? Es ist an der Zeit, sich endgültig vom Barbie-pinken Beauty-Sommer zu verabschieden. Schließlich steht der Herbst ja förmlich schon vor der Tür! But don’t worry … mit den sogenannten „Fall French Nails“ sehen eure Nägel mindestens genauso schön aus, versprochen!

Wir zeigen euch, auf welches Design wir die kommende Saison am liebsten setzen.

Fall French Nails: Das ist der perfekte Nageltrend für den Herbst

Spätestens wenn sich die ersten Blätter Gold färben, ist es wohl an der Zeit, die Beauty-Routine an den Herbst anzupassen. Und in Sachen Nägel haben wir jetzt gleich mal einen Vorschlag. Die sogenannten „Fall French Nails“ erobern gerade unsere Instagram-Feeds und Tiktok-For-You-Pages. Zurecht, wie wir finden. Denn diese Variante der French Manicure ist nicht nur ein Hingucker, sondern bringt euch und eure Mitmenschen sofort in „Pumpkin Spice Latte“-Stimmung.

Gleich vorweg: Was die Form eurer Nägel betrifft, habt ihr freie Wahl. Egal ob Almon-Shape, Squoval oder Square – Fall French Nails sehen einfach immer schick aus. Aber was genau macht diese Nailart nun aus?

Das macht den Look aus

French Nails sind zeitlos – das steht fest. Denn sie kommen irgendwie tatsächlich nie aus der Mode. Die Herbst-Version zeichnet sich nun aber vor allem durch bestimmte Farbnuancen aus. Gefragt sind hier saisonale Töne wie zum Beispiel Waldgrün, Cappuccinobraun, Obsidianschwarz, Mitternachtsblau oder tiefem Merlot, anstelle der üblichen weißen Spitze.

Und wir lieben diesen Look einfach. Denn er leitet die Jahreszeit einfach perfekt ein. Außerdem passt dieser Nageltrend wirklich zu jedem Outfit, wirkt elegant und ultracool zu selben Zeit und sorgt garantiert für einen Hingucker auf euren Händen.

Plus: Nailart-Lovers können sich hier voll und ganz austoben. Einzig Voraussetzung eben: Die markanten Spitzen. Innerhalb der French Tips habt ihr aber viel Spielraum für kreative Experimente hinsichtlich Design. Ein wenig Inspo gefällig? Hier unsere drei Favorites:

Classy

Klassisch, aber definitiv nicht langweilig. Bei dieser Variante kommen die Spitzen in einem herbstlichen Ton daher. Wie wärs denn zum Beispiel mit einem satten Kastanienbraun? Wer mag, kann den Trend auch mit den beliebten „Mismatched Nails“ kombinieren und jeden Nagel eine andere saisonale Farbe verpassen.

Dotted French Nails

Nicht nur, dass hier unterschiedliche Farben auf den Nagelspitzen kombiniert werden können, aus der Linie wird außerdem ein gepunktetes Kunstwerk. Dotted French Nails sind mega angesagt und mit einem herbstlichen Twist einfach unschlagbar. Besonders spaßig: Bei dieser Variante könnt ihr euch künstlerisch austoben.

Glazed French Nails

Ja, Hailey Bieber’s “Glazed Donut Nails” sind gekommen, um zu bleiben. Und natürlich darf auch diesem Herbst die glasierte Maniküre nicht fehlen. Die French-Herbst-Variante davon ist optimal für alle Minimalist:innen, die den Look etwas dezenter angehen wollen. Besonders schön sind hier Mocha- und Grüntöne. Aber auch schwarze Chrome-Spitzen sind ein echter Hingucker.

Marble-Style

Eine weitere Option: French mit Marmor-Effekt! Dieses Design sieht besonders verspielt und unique aus. Hier könnt ihr zwei Farben kombinieren. Oder aber ihr setzt wie im folgenden Beispiel auf ein nicht allzu knalliges Grün.