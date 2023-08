Nailart-Addicts aufgepasst: In Sachen Nägel kristallisiert sich auf Instagram und Tiktok gerade ein neuer Hype heraus, der klassische Maniküren in die zweite Reihe drängt: Die Rede ist von den „Mix’n’Match Nails“. Dabei soll jeder Nagel anders aussehen. Nicht nur Influencer:innen feiern den Trend, auch Stars wie Hailey Bieber setzen jetzt auf einen wilden Mix.

Kindisch? Von wegen! Wir zeigen euch, wie schön der Nageltrend im Jahr 2023 aussieht.

Mix’n’Match Nails erobern die Beautyszene

Ihr seid stets auf der Suche nach den neuesten Trends für eure Nägel, könnt euch aber prinzipiell nur sehr schwer entscheiden? Dann haben wir jetzt einen ultimativen Vorschlag. Denn die sogenannten „Mix’n’Match“-Nails erobern gerade unseren Instagram-Feed und Tiktok-For-You-Page. Und diesen tollen Beautytrend können und wollen wir euch nicht länger vorenthalten. Gleich vorweg: Der Name ist bei dieser Nailart definitiv Programm! Denn jeder Nagel bekommt ein eigenes Design! Wer also verschiedene Trends miteinander kombinieren möchte, ist bei diesem Trend bestens bedient.

Denn hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und all jene Farben und Muster verbinden, die euch gerade so richtig taugen. Kein Wunder, dass der farbenfrohe und aufregende Maniküretrend bereits zahlreiche Influencer:innen und Beauty-Enthusiasten begeistert. Aber auch Celebrities stehen offenbar auf den wilden Mix. So führte Megababe Hailey Bieber ihre Mix’n’Match-Nails erst kürzlich am Strand aus.

Bild: @haileybieber / Instagram

Das macht die „Mix’n’Match Nails“ so besonders

Wieso wir den Trend jetzt schon feiern? Er spiegelt einfach den aktuellen (Beauty-)Zeitgeist wider. Während man sich viele Jahre noch gewissen Beauty-Regeln hielt, ist inzwischen einfach alles erlaubt! Und der Mix’n’Match Trend bietet nicht nur unendliche Möglichkeiten für Kreativität, sondern auch die Freiheit, die Persönlichkeit und den Stil einer Person widerzuspiegeln. Ihr seid im „Barbie“-Fieber? Dann setzt auf verschiedene Pink und Rosatöne. Glitzer-Details nicht vergessen! Ihr mögt es nicht ganz so bunt? Wählt dezentere Farben oder setzt auf French Nails. You know the game! Die einzige Regel lautet: Kein Nagel sollte wie der andere sein!

Das beste: Mix’n’Match-Nails werten sofort jedes Outfit und jeden Look auf. Egal ob auf der Sommerparty, beim Date oder im Alltag – das ungewöhnliche Design ist ein echter Hingucker und versprüht zudem noch jede Menge „artsy“ Vibes.

Das solltet ihr dabei beachten

Okay, wir kombinieren also verschiedenste Muster, Farben und Motive miteinander, soweit so easy! Allerdings sollte eure Kombi am Ende dennoch ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Heißt: Auch wenn euch der Trend viel Spielraum für Kreativität lässt, solltet ihr ein paar Dinge beim Styling beachten.

1. Bleibt einem Stil treu!

Am besten kommt der Trend zur Geltung, wenn ihr euch für eine Nagellackfarbe oder ein bestimmtes Motiv entscheidet, das immer wiederkehrt bzw. auf jedem Nagel auftaucht. Im Fall von Hailey Bieber wäre dies zum Beispiel pastellgelb! Oder aber ihr wählt eine Farbe wie blau und arbeitet dann in diesem Farbspektrum mit unterschiedlichen Nuancen und Mustern.

2. Auch unterschiedliche Formen sind erlaubt!

Richtig angesagt seid ihr unterwegs, wenn ihr nicht nur auf verschiedene Farben setzt, sondern auch auf unterschiedliche Nail-Shapes. Ihr liebt zum Beispiel Square Nails? Dann passt ein einziger mandelförmiger Nagel pro Hand bestens dazu. Das Shape-Blocking macht eure Finger gleich noch aufregender!

3. Arbeitet präzise!

Dieser Punkt ist besonders wichtig. Denn bei verschiedenen Designs ist ein gepflegter Look essenziell – sonst könnte der Trend schnell unruhig wirken. Das gilt auch für spezielle Motive wie Herzchen, Blümchen oder French Tips. Je filigraner, desto besser! Wem die Angelegenheit etwas zu heikel ist, kann natürlich auch ein Nagelstudio aufsuchen. Hier der Tipp: Überlegt euch gut, was ihr wollt und nehmt am besten gleich ein Referenz-Bild mit. Denn je genauer ihr wisst, was ihr wollt, desto einfacher wird es für die Nailartists!