Es gibt einen neuen Star unter den Accessoires. Diesen Sommer kommen wir an einem ganz bestimmten Hair-Piece nicht vorbei: Die Rede ist von der Haarschleife. Und Trendsetterin Hailey Bieber zeigt uns aktuell, wie wir das verspielte und doch stilvolle Accessoires gekonnt in Szene setzen.

Hair Bows in all möglichen Formen und Farben erobern gerade unsere Instagram-Feeds und For-You-Pages!

Das Comeback der Haarschleife

Der Sommer ist endlich da und mit ihm kommen erwartungsgemäß natürlich auch immer wieder eine Vielzahl an neuen Fashion-Trends. Ein It-Piece, das gerade besonders heraussticht und plötzlich einfach überall zu sehen ist – die Haarschleife! Ja richtig gelesen, das Accessoire aus unserer Kindheit ist zurück – und zwar so extravagant, wie noch nie zuvor. Von wegen kindisch! Ob auf den Laufstegen, bei den Celebs oder auf den Köpfen der Fashionistas auf den Straßen, die Schleife hat sich als ultimatives Hair-Piece wieder in unser Styling geschlichen.

Wir lieben den Fashiontrend schon jetzt, denn das kultige Haar-Accessoire verleiht absolut jedem Sommer-Outfit den perfekten letzten Schliff. Egal ob aufwendig gestylt oder lässig in die Frisur eingebunden, die Haarschleife ist ein absolutes Must-have und das ultimative Statement-Piece für die warme Jahreszeit.

So macht Hailey Bieber Hair Bows zu It-Pieces des Sommers

Eine ganz große Vertreterin des Trends ist derzeit Hailey Bieber. Das Model zeigt uns fast täglich mit neuen Insta-Pics, wie wir den Schleifenlook ins Jahr 2023 holen. Und sie beweist uns, dass Haarschleifen nicht nur für lange Haare reserviert sind. Auch bei einem kurzen Bob sehen Hair Bows sogar richtig cool aus. Und zur Inspo haben wir jetzt auch gleich noch drei verschiedene Hairstyles des Models mit dem Statement-Accessoire für euch parat. Los geht’s!

1. Slicked-back Bun

Ein strenger Dutt, der mit einer cuten Schleife gebunden ist, verleiht jedem Outfit einen einzigartigen Touch. Dadurch erhält die ohnehin schon mega angesagte Frisur gleich auch noch ein verspieltes Upgrade. Das Accessoire bildet außerdem einen schönen Kontrast zu dem ultra sleeken Hairstyle! Aber der Look ist nicht nur total in, sondern auch praktisch, um die Haare aus dem Gesicht zu halten und gleichzeitig euren ganz eigenen Stil zu unterstreichen.

Bei einem Bootsausflug entschied sich die Stylingqueen kürzlich für einen Slicked-back Bun in Kombi mit einer schwarzen Schleife. Dazu trug sie ein farbenfrohes Outfit. Und die Frau von Justin Bieber beweist: das It-Accessoire wertet einfach jeden Look sofort auf. Wie genau ihr den sleeken Dutt kreiert, verraten wir euch übrigens hier.

2. Pigtails

Wenn es mal richtig verspielt sein darf, dann sind Pigtails einfach perfekt. Und die süßen Haarschleifen verpassen der Trendfrisur gleich mal noch mehr Y2K-Vibes. Bei diesem Look werden die Haare zu zwei seitlichen Zöpfen geflochten oder gebunden und mit Schleifen verziert. Egal ob bei langen, kurzen, welligen oder glatten Haaren, die Pigtails mit Haarschleifen sind extrem vielseitig und können je nach persönlichem Stil und Anlass angepasst werden. Wer es lieber etwas dezenter mag, kann wie Hailey Bieber auch nur die vorderen Strähnen zu zwei Zöpfchen binden und mit kleinen Schleifen dekorieren. Oder aber man geht all-in. So oder so könnt ihr diesen Sommer mit diesem Hairstyle absolut nichts falsch machen.

3. Half Bun

Ein weiterer angesagter Hairstyle, der perfekt zur Haarschleife und zum Sommer passt, ist ein sogenannter Half Bun. Bei dieser Frisur wird das Haar in zwei Teile geteilt: Der obere Teil wird zu einem lockeren Knoten auf dem oberen Hinterkopf gebunden, während der Rest der Haare offen bleibt. Der Half Bun verleiht dem Look eine entspannte und gleichzeitig stylische Note. Um dem Ganzen den gewissen Extra-Touch zu geben, wird einfach eine hübsche Haarschleife um den Knoten gewickelt. Dadurch wird die Frisur sofort zum Hingucker und zum idealen Begleiter für den Sommer. Trendsetterin Hailey verzaubert ihre Community auf Instagram aktuell mit einem cremefarbenen Zweiteiler – der Half Bun und eine Schleife in Weiß runden das Outfit auf. Dank des cuten Accessoires schreit der Look förmlich nach Sommer in der Toskana. Yes please!