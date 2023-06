Traurige Nachricht aus der Reality-TV-Welt: Die Multi-Millionärin Anna Shay aus dem Netflix-Hit „Das Klunkerimperium“ ist überraschend verstorben. Das gab ihre Familie nun bekannt. Sie wurde 62 Jahre alt.

Laut ihren Verwandten starb der beliebte TV-Star an einem Schlaganfall.

„Klunkerimperium“-Star Anna Shay verstirbt mit 62 Jahren

Die Multi-Millionärin Anna Shay erlangte weltweite Bekanntheit durch die Netflix-Serie „Das Klunkerimperium“. Die Serie porträtiert das Leben der asiatischen und asiatisch-amerikanischen Superreichen in Los Angeles, wobei Anna schon sehr bald zum heimlichen Star der Realityshow avancierte. Vor allem ihr glamouröser und extravaganter Lebensstil faszinierte das Publikum. Doch nun stehen ihre Fans und Anhänger:innen unter Schock. Denn wie jetzt bekannt wird, verstarb Anna überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Dies bestätigt Annas Familie gegenüber dem Magazin People.

Familie nennt Schlaganfall als Todesursache

„Unsere Herzen sind traurig, da Anna Shay, eine geliebte Mutter und Großmutter, ein charismatischer Star und unser Sonnenstrahl, im frühen Alter von 62 Jahren an einem Schlaganfall verstorben ist“, so Annas Familie in dem Bericht. „Anna hat uns gelehrt, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und die schönen Seiten zu genießen. Ihr Einfluss auf unser Leben wird immer vermisst und niemals vergessen werden.“, schreiben ihre Verwandten.

Auch ihre Fans bekunden auf Social Media bereits ihre Trauer. „Ruhe friedlich und glamourös. Wir werden dich vermissen und für immer in Erinnerung behalten“, schreibt ein User zum Beispiel unter ihrem letzten Instagram-Post. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Ich kann es einfach nicht fassen. Sie war mein absoluter Serien-Liebling.“

Erfolg kam für Anna Shay unerwartet

Anna Shay war einer der beliebtesten Stars der seit 2021 laufenden Netflix-Show „Das Klunkerimperium“. Für Anna selbst kam der Erfolg der Netflix-Show komplett unerwartet, wie sie in der Vergangenheit in einem Interview mit People zugab. „Ich hatte nicht erwartet, vor Kameras zu stehen. Tatsächlich bin ich sehr schüchtern und habe mich einfach in jeder Situation angepasst. Ich war einfach ich selbst.“

Mit dem Erfolg, kam aber auch die Neugier vieler Fans. Man fragte sich, woher eigentlich ihr immenses Vermögen stammt. Ihr Reichtum blieb bis zuletzt ein großes Mysterium, und sie enthüllte nie vollständig seine Herkunft. Bekannt ist allerdings, dass ihr Vater der Gründer des Unternehmens „Pacific Architects and Engineers“ war, das Aufträge für Verteidigungs- und Regierungsdienstleistungen ausführte. Trotz ihres Reichtums legte sie jedoch Wert auf andere Dinge und erinnerte ihre Co-Stars in der aktuellen Staffel von „Bling Empire“ – wie die Show im Original heißt – daran, dass es im Leben mehr gibt als „oberflächlichen Bullsh**“. Die 62-Jährige hinterlässt ihren Sohn Kenny Kemp und auch Enkelkinder, wie in dem Statement der Familie zu lesen ist.