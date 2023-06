Ja, es ist schon wieder passiert. Yelic Koc und ihr On-off-Freund Jannik Kontalis haben sich getrennt. Die zwei lieferten sich erst im April eine regelrechte Trennungs-Schlammschlacht auf Instagram, danach versöhnten sie sich allerdings wieder. Doch ihr aufgewärmtes Liebesglück war wohl nicht von langer Dauer.

Denn in ihrer Instagram-Story gibt Yeliz nun indirekt das Liebes-Aus bekannt.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis haben sich offenbar schon wieder getrennt

Wir wissen inzwischen schon, was es heißt, wenn Stars und Sternchen die gemeinsamen Couple-Pics aus ihrem Insta-Profil löschen und sich gegenseitig entfolgen. Falls es sich nicht gerade um einen PR-Gag handelt, dann stehen wohl alle Zeichen auf Trennung. Während Youtuber Julian Claßen gerade erst alle Pärchen-Bilder mit seiner Liebsten Tanja wieder aktivierte, entfernt Influencerin Yeliz nun erneut alle gemeinsamen Fotos mit Jannik von ihrem Account.

Zur Erinnerung: Erst im April lieferten sich die zwei eine regelrechte Schlammschlacht auf Instagram. Die Ex-Bachelor-Kandidatin warf ihm vor, fremdgegangen zu sein. Der „Make Love, Fake Love“-Gewinner behauptete, Yeliz würde nur Gerüchte in die Welt setzen. Einige Tage nach Aufkommen der Betrugsvorwürfe versöhnten sich die zwei TV-Sternchen allerdings wieder. Und ihr Liebesglück schien stärker als je zuvor.

„Wir sind eine Familie“, schrieb das Paar damals. „Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen.“ In Stein gemeißelt waren diese Worte jedoch offenbar nicht. Denn nun gibt Yeliz in ihrer Story ein Update zu ihrer Beziehung und Spoiler: Es sieht nicht rosig aus!

Yeliz: „Ich möchte kein Drama wie beim letzten Mal“

Erneut löschten nun Yeliz und Jannik ihre gemeinsamen Bilder. Zwar folgt Yeliz Jannik noch, doch er folgt ihr nicht mehr. Natürlich gibt die Aktion wieder reichlich Spielraum für Spekulationen. Ein Follower schreibt unter einem Post: „Da hat wohl wieder jemand Mist gebaut.“ Um weitere Gerüchte gleich mal aus dem Weg zu räumen, äußert sich Yeliz jetzt in ihrer Insta-Story zu dem Ganzen. „Bevor jetzt alle wieder wild diskutieren und nicht wissen, was los ist: Schlauer als ihr bin ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin.“

Doch die Influencerin stellt gleich klar: „Ich möchte kein Drama wie beim letzten Mal, ich hoffe, dass ich auch drumherum kommen werde. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, einfach versuchen, nach vorne zu schauen, nicht an das Negative denken“, stellt Yeliz auf Instagram klar und erklärt: „Mir tut es einfach so für Snow Leid“. Die Mutter erklärt am Ende ihrer Story noch, dass sie nun vor allem für ihre Tochter stark sein muss. Doch sie lasse sich nicht unterkriegen!

Jannik schweigt

Jannik Kontalis hingegen hat sich bislang (noch) nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Vor einer Wochen kommentierte er noch unter einem süßen Foto von Yeliz und Snow: „Meine Babys“. Seine Followerschaft zeigt sich allerdings schockiert. So fasst es zum Beispiel ein Nutzer unter dem Beitrag des Tiktok-Stars mit folgenden Worten zusammen: „Krass, schon wieder? Hier ist ein Kind im Spiel, was ist mit euch nur los? Ihr bricht Snow gerade zum zweiten Mal ihr kleines Herzchen.“ Was genau allerdings vorgefallen ist, wissen aktuell wohl nur die zwei TV-Bekanntheiten selbst.