Der Gründer von Tesla und SpaceX wurde vom Time Magazine zur Person des Jahres ausgezeichnet. Denn viele Menschen halten Elon Musk für einen großen zukunftsorientierten Visionär. Doch er fällt immer wieder auch wegen provokativer Tweets auf.

Erst kürzlich hat er Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt abgelöst.

Elon Musk ist Person des Jahres

Seit 1927 kürt das Time-Magazine jedes Jahr die Person des Jahres. Und dieses Jahr darf sich niemand geringerer als der 50-jährige Tesla-Gründer Elon Musk über den Titel freuen. Das Times Magazine ehrte ihn vor allem wegen seines Gespürs für zukunftsträchtige und visionären Ideen. „Wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und potenziell außerhalb der Erde als Elon Musk“, so begründet das amerikanische Magazin die Entscheidung. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX fliegt nicht nur immer wieder zur Raumfahrtstation (ISS), sondern arbeitet eng mit der Nasa zusammen. Seine nächste Idee ist die Besiedelung des Mars – in einem kürzlichen Tweet scherzte er, dass es 2032 vielleicht so weit sein könnte.

Wow, only three weeks to 2022!

What will 2032 will be like?

Seems so futuristic!

Will we be on Mars? — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Doch der berühmte Milliardär ist nicht unumstritten. Immer wieder fällt er durch provokative und skurrile Tweets auf, die verantwortlich für die ein oder andere Kursschwankung an den Börsen oder am Kryptomarkt sind.

Reichster Mensch der Welt

Inzwischen hat der 50-Jährige den ehemaligen Amazon-Chef Jeff Bezos überholt und gilt nun als reichster Mensch der Welt. Das Forbes Magazin schätzt sein Vermögen momentan auf knappe 265 Milliarden Dollar ein.

Mit so einem riesigen Vermögen kann man auf jeden Fall so einiges anfangen. Zum Beispiel den Welthunger stoppen. Deshalb stellte der Tesla-Chef eine Milliarden-Spende in Aussicht, wenn das World Food Programme (WFP) einen genauen Plan vorlegen könne, wie sie den Welthunger ein für allemal stoppen könnten. Der Chef des WFP hat inzwischen einen Plan mit einer Summe von sechs Milliarden Dollar aufgestellt. Ob der Multimilliardär darauf einsteigt, bleibt abzuwarten.