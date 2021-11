Das erste Licht auf dem Adventkranz brennt und Weihnachten rückt immer näher. Die Zeit passende Weihnachtsgeschenke für unsere Lieben zu finden, wird langsam knapp. Keine Sorge, wir hätten ihr ein paar Ideen für die Fashionista in eurem Umfeld.

Diese Weihnachtsgeschenke gefallen garantiert jeder Fashion-Besessenen 😉

Weihnachtsgeschenke für Fashionistas

Darüber freuen sich Fashion-Lover:

1. Kuschelige Begleiter

Im Winter setzen Fashionistas auf ihre kuscheligen Schals und süßen Mützen, um ihren Winteroutfits den letzten Schliff zu verleihen. Sicherlich haben sie dafür schon ein ganzes Arsenal an stylischen Pieces. Doch womit eine Fashionliebhaberin in der Regel nicht aufwarten kann, sind von ihr selbstgemachte trendige Accessoires. Wie wärs also mit einem Knit-Set zum selbst Stricken von trendigen Accessoires. Bei Knit Knit Berlin gibt es solche Strick-Sets mit Anleitung zum Stricken von trendigen Winterbegleitern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bucket Hat? Sicherlich mega stylisch und einzigartig!

2. Statement-Accessoires

Selbstverständlich wählt eine Modeliebhaberin ihre Accessoires nicht einfach willkürlich. Denn sie hat es gern, wenn sie eine Geschichte zu den Trendteilen erzählen kann, die sie trägt. Deshalb liebt sie es, wenn die It-Pieces mit einer einzigartigen Hintergrundgeschichte designt worden sind. Das Wiener Schmuckdesign-Label namens My Magpie spielt genau damit. Denn die Inspiration für die Schmuckstücke des österreichischen Labels sind architektonische Elemente des Wiener Jugendstils. Nach dem Designprozess werden die Accessoires mithilfe von 3D-Druck-Technologie hergestellt. Auf diese Weise hat jedes Design eine ganz eigene Geschichte, denn bei den Designs trifft Moderne auf Geschichte.

3. Style-Inspiration

Jede Fashionista träumt es sich zu kleiden, wie die Pariserinnen. Wieso? Wenn man den Stil einer Pariserin beschreiben müsste, dann würde man ihn als umwerfend und stimmig, aber eben nicht als bemüht bezeichnen. Man nennt es auch das gewisse „Je ne sais quoi“. Wie man diesem Look auf dem Grund geht und nacheifern kann, verrät Aloïs Guinut in ihrem Buch „Dress like a Parisian“. Ein Must-Have für alle Fashion-Victims auf dieser Welt. Den Styleguide gibt es unter anderem bei Thalia für 18,90 Euro.

Dress like a Parisian von Aloïs Guinut

4. Alternative Modekonzepte

Die Problematik von Fast-Fashion geht an keiner modeaffinen Person spurlos vorbei. Als Fashion-Victim ist man hin- und hergerissen, weil die Modeindustrie der Umwelt enorm schadet. Aber es gibt interessante Konzepte, die zeigen, dass Mode auch nachhaltig funktionieren kann. Zum Beispiel kann bei UNOWN nachhaltig produzierte Mode für eine gewisse Zeit geleast werden. Wie wär es also mit einem Geschenkgutschein für einen Lease? Oder aber man entscheidet sich beim Weihnachtsgeschenk für ein nachhaltiges Label, das nur eine vorher festgelegte Anzahl an Bestellungen zulässt. Hier gibt es zum Beispiel das britische Label BEFORE JULY oder das französische MAISON CLÉO, die auf jeden Fall mit zeitlosen und einzigartigen Designs überzeugen.