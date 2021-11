Durch den letzten großen Lockdown hat uns ohne Zweifel „Tiger King“ gebracht. Doch jetzt ist es an der Zeit für etwas Glamouröses. Da kommt die vierte Staffel der Netflix-Serie „Selling Sunset“ gerade recht.

Hier sind fünf wirklich sehr gute Gründe, wieso ihr die Luxus-Show unbedingt ansehen solltet!

1. Christines Mode-Statements

Christine ist eindeutig die Fashion-Queen bei „Selling Sunset“! Kaum jemand schafft es, Designer-Kleidung, hochhackige Schuhe und Luxus-Artikel so in Szene zu setzen, wie das It-Girl. Egal ob ein pinkes Chanel-Schwangerschaftskleid, Statement-Ringe in der Größe eines Tennisballs ooooder unser absoluter Favorit: Die Chair-Purse! Jap, eine Tasche in Form eines Klappstuhls. Nein, Nutzen hat sie absolut keinen! Aber das ist ja auch vollkommen egal, denn laut Christine ist sie das Must-Have des Jahres! Hier könnt ihr die Chair-Purse übrigens nachshoppen, falls euch eine plötzliche Lust nach Möbel-förmigen Accessoires überkommt – für schlappe 800 Euro.

Die Immobilienmaklerin feiert ihr Fashion-Piece auf Twitter – zurecht!

Let's be honest. My chair purse was the star of Selling Sunset, and we were just living in its world. 🪑 — Christine Quinn (@XtineQuinn) November 25, 2021

Wo sie recht hat…

2. Die spektakuläre Hunde-Geburtstagsparty

Mal ehrlich: Unsereins schafft es oft ein ganzes Leben lang nicht, eine derartig spektakuläre Party auf die Beine zu stellen, wie Mary und Jason für ihre beiden Hunde Zelda und Niko. Es gab wirklich alles, was das (Hunde-)Herz begehrt: Hunde-Macarons (mit spezieller Füllung), Ballons, Drinks, Kuchen und zwei herzerwärmende Gedichte für die beiden Vierbeiner, vorgetragen von Jason Oppenheim. Dabei blieb auch wirklich kein Auge trocken, immerhin befanden sich gleich mehrere Hundebesitzer unter den Partygästen. Dann kündigte der Immobilienchef und Hundebesitzer an, dass er eine große Summe Geld an ein örtliches Tierheim gespendet hat. Süüß!

3. Chrishell lässt es richtig krachen

Wir haben bis zu Staffel vier von „Selling Sunset“ nicht gewusst, dass wir alle eine Drunk-Chrishell in unserem Leben brauchen! Warum? Ganz einfach: Die frisch geschiedene Maklerin und Schauspielerin, die immerzu als brav und verantwortungsbewusst dargestellt wird, zeigt uns damit, dass das Leben weiter geht und man Spaß haben soll! Dass man sich von Dingen, wie einer öffentlichen Scheidung und Personen, die einem das Leben zur Hölle machen wollen, nicht unterkriegen lassen darf. Und deshalb lässt sie es auch richtig krachen! Ob eine heiße Tanzeinlage auf einer Yacht-Party oder eine Hausbesichtigung mit heftigen Flirtereien: You Go Girl!

4. Prominente Gäste

Mittlerweile sind die Stars von „Selling Sunset“ selbst zu wahren Promis geworden. Und da Stars eben oft mit Stars befreundet sind, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere VIP einen Auftritt in der Serie hat. So wie „Modern Family“-Star Jesse Tyler Ferguson. Aufmerksamen Zuschauern ist nämlich gleich mal aufgefallen, dass der Schauspieler bei Christines Babyparty im Hintergrund herumschleicht. Viel offensichtlicher waren aber die Auftritte von prominenten Makler-Kunden wie etwa „Marvel“-Star Simu Liu und NBA-Player Thomas Bryant.

5. Das Drama um Christine, Emma und Co

Okay und dann wäre da natürlich auch noch der eindeutige Grund, dass wir uns in Zeiten wie diesen am liebsten mit Dramen von anderen Personen ablenken! Und die gibt es in Staffel vier von „Selling Sunset“ wirklich reichlich. Da wären die anhaltenden Feindseligkeiten zwischen Christine und ihren Kolleginnen Mary und Chrishell. Mittlerweile zählt aber auch Heather das It-Girl zu ihren Erzfeindinnen. Denn nachdem Christine falsche Behauptungen über Heather und ihren Ehemann Tarek El Moussa in die Welt gesetzt haben soll, herrscht zwischen den ehemaligen Freundinnen Funkstille. Ach und da wäre dann natürlich auch noch Emma, die Neue in der Runde, die in der Vergangenheit eine nicht ganz so gute Erfahrung mit Christine gemacht hat. Der Grund: Offenbar soll Christines Ex-Freund mit Emma eine Affäre gehabt haben und Christine ist vollkommen ausgerastet, als die beiden bei einem „Date“ gesehen hat.