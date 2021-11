Diese Szene im italienischen Fernsehen sorgt gerade für Empörung: Nach einem Fußballspiel wird eine Reporterin vor laufender Kamera sexuell belästigt. Während die Journalistin gerade live über das Spiel berichtet, begrapscht sie ein Zuschauer dreist am Hintern.

Aber es blieb nicht nur bei einer Aktion dieser Art. Noch am selben Abend wurde die Reporterin ein weiteres Mal von einem Fan belästigt.

TV-Reporterin Greta Beccaglia vor laufender Kamera sexuell belästigt

Es ist einfach nur abscheulich! Nach einem Fußballspiel wurde die italienische Journalistin Greta Beccaglia während ihrer Live-Schalte vor dem Stadion in Empoli in der Toskana von einem Mann belästigt.

Das Spiel von FC Empoli gegen den AC Florenz war gerade zu Ende und die Zuschauer verließen das Stadion. Mittendrin die Journalistin vom Sender „Toscana TV“, die gerade live auf Sendung war, als ein Fußballfan ihr einen Klaps auf den Po gab.

Un maschio si sente in diritto di toccare una donna senza il suo permesso.

Questa si chiama #molestia.

E da studio il conduttore sa dire solo un „non te la prendere“.

Provo vergogna per loro.

Mi auguro che nessuno si sogni di minimizzare l’accaduto.

Solidarietà a @BeccagliaGreta. pic.twitter.com/lwBbNG5iFW — Vittorio di Trapani (@vditrapani) November 27, 2021

Unzählige Menschen konnten die widerliche Aktion vor den TV-Bildschirmen mitansehen. Während der Mann gleich wieder verschwand, war Beccaglia natürlich sichtlich irritiert. Mit einer klaren Geste zeigte sie dem Fußball-Fan aber, was sie davon hielt und schrie dem Mann nach: „Entschuldigung, das dürfen Sie nicht tun!“

Mann entschuldigt sich bei Journalistin

Mittlerweile wurde der Mann auch identifiziert. Der 45-Jährige will sich bei der TV-Reporterin entschuldigen. „Wir hatten verloren und ich machte diese Geste in einem Moment des Ärgers“, rechtfertigt er sich gegenüber der Zeitung „Corriere Fiorentino“. „Ich habe nicht darüber nachgedacht. Mein Anwalt wird den Anwalt der Journalistin kontaktieren, ich möchte offiziell um Entschuldigung bitten“, so der Mann.

Erschreckenderweise blieb es aber nicht nur bei dieser einen Aktion. Als die Kameras ausgeschaltet waren, kam es zum nächsten Fall von sexueller Belästigung. Wenigen Stunden nach der Live-Schalte wurde Beccaglia von weiteren Männern bedrängt, wie der Sender mitteilte. Die Journalistin bestätigte in der Zeitung: „Ein anderer Fan kam zu mir und berührte mich im Intimbereich.“ Der Kameramann sei sofort eingeschritten und hätte die Attacke unterbunden.

Am Montag erstattete Beccaglia Anzeige wegen sexueller Gewalt gegen den nun bekannten 45-jährigen Fußballfan. „Eine Entschuldigung reicht in diesen Fällen nicht aus“, so die Reporterin. Außerdem wurde ein Stadionverbot in der Region von Florenz für den 45-Jährigen erlassen. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die anderen Männer, die sie belästigten, laufen derzeit noch.