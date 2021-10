Sie haben immer alles unter Kontrolle, wissen genau, was sie erreichen wollen und arbeiten hart für ihre Ziele. Diese Sternzeichen sind durch ihren Ehrgeiz erfolgsorientiert.

Diese drei Sternzeichen sind besonders erfolgsorientiert.

Wassermann

Wassermänner stehen zu ihren Ansichten und haben zu allem eine klare Meinung. Das hilft ihnen im Leben sehr oft, denn Wassermänner wissen in den meisten Fällen ganz genau, was sie erreichen wollen.

Als ehrgeiziges Sternzeichen haben sie auch keine Angst, für ihre Ziele hart zu arbeiten und sie aktiv zu verfolgen; ganz egal wie unrealistisch diese für die besten Freunde oder Verwandte auch klingen.

Hinzu kommt die enorme Kommunikationsstärke der Wassermänner. Sie schaffen es, spielend leicht Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen und Menschen von sich zu überzeugen. Das hilft ihnen immer wieder dabei, andere für ihre Pläne zu gewinnen und weiter voranzukommen.

Widder

Widder stehen niemals still. Denn sie wissen ganz genau, was sie in der Zukunft erreichen wollen und sind ausgezeichnet darin, konkrete Pläne zu machen, um diese Ziele auch zu schaffen. Deshalb zweifelt meist auch niemand an den teils extravaganten Plänen, die Widder schmieden. Denn sie schaffen es immer, diese umzusetzen.

Sei es ein Investmentplan für ein eigenes Haus, ein neuer Job in der Traumfirma oder der Weg zum Traumgewicht: Für Widder läuft alles in konkreten Stufenplänen ab. Das Tierkreiszeichen ist dabei fokussiert und diszipliniert, was ihnen immer zum Erfolg verhilft. Das macht Widder auch zu idealen Motivations-Coaches. Denn sie wissen ganz genau, wie man jene Dinge erreicht, von denen man ansonsten nur nachts träumen würde.

Steinbock

Steinböcke gehören zu den ehrgeizigsten Tierkreiszeichen. Sie lassen ihr Ziel nie aus den Augen und sind absolut erfolgsorientiert. Das kann zwar schnell zu einem starren Tunnelblick führen, hilft den Steinböcken aber immer dabei, ihre Träume zu erreichen.

Steinböcke sind Denker. Sie analysieren ihre Ziele ganz genau und planen durchdacht, welche Schritte sie als nächstes gehen können. Das Emotionale wird da schnell hintenangestellt. Denn im Vordergrund stehen für Steinböcke meist die Ergebnisse. Das macht das Tierkreiszeichen zum To-Do-Listen-Liebhaber und Analytiker.

Sobald Steinböcke ihr Ziel erreicht haben, ist aber noch lange nicht Schluss. Denn das ehrgeizige Sternzeichen findet immer neue Wege, das eigene Leben zu optimieren.