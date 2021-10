Adam Devine ist nun offiziell vom Markt. Der Schauspieler und seine Freundin Chloe Bridges haben sich in Mexiko das Ja-Wort gegeben. Verlobt sind die beiden seit Oktober 2019.

Kennengelernt haben sich die beiden am Set von The Final Girls im Jahr 2014.

Adam Devine ist jetzt verheiratet

Wir kennen den Komiker aus seinen witzigen Rollen in “Pitch Perfect” oder “Modern Family“. Jetzt hat er seine Freundin Chloe Bridges in einer kleinen Zeremonie in Cabo San Lucas in Mexiko geheiratet. Die beiden Schauspieler lernten sich im Jahr 2014 am Set von “The Final Girls” kennen, seitdem sind sie offiziell ein Paar. Die Verlobung kam nach vier Jahren Beziehung im Oktober 2019.

Der Komiker teilte seine damalige Verlobung natürlich mit einer gehörigen Portion Humor. Wie soll es auch anders sein! Dabei verkündete er überglücklich auf Instagram: “Sie hat Ja gesagt! Naja, zumindest sagte sie ‘ahh Adam” und küsste mich dann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das JA bedeutet!” Dann ging doch der Romantiker mit ihm durch, indem er sagt, dass er sie über alles liebe und sein Leben mit ihr verbringen wollen würde.

Chloe teaste Hochzeit mit aussortierten Hochzeitskleidern an

In ihrem aktuellsten Post auf Instagram zeigt sich die 29-jährige Chloe in den unterschiedlichsten Hochzeitskleidern. Alle von ihnen wären in der engeren Auswahl gewesen, doch letzten Endes hätte sie die von ihr im Posting präsentierten weißen Roben aussortiert.

Dazu schreibt die “Pretty Little Liars“-Darstellerin in die Caption: “Waren wir verrückt, als wir versuchten eine Hochzeit während einer globalen Pandemie zu planen??” Wahrscheinlich ja, denn eigentlich hätten die beiden schon ein Auge auf eine Hochzeitslocation für 2021 geworfen, doch diese cancelte alle reservierten Termine für das Jahr 2021. Deshalb entschieden sie sich dazu, die Hochzeit in einem kleineren Kreis in Mexiko zu veranstalten.