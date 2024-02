Wer die aktuell gehypte Netflix-Serie „Griselda“ gesehen hat, weiß: neben dem ultra-spannenden Plot ist unser Blick vor allem an einem Detail von Hauptdarstellerin Sofia Vergara hängengeblieben. Ihre perfekt manikürten Nägel haben einen neuen Trend ausgelöst, der den passenden Namen „Griselda Nails“ trägt.

Wie ihr das Design nachzaubert, verraten wir euch hier!

Das steckt hinter den „Griselda Nails“

Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir konnten unseren Blick nicht von Sofia Vergaras Nägel in der brandneuen und ultra-gehypten Netflix-Serie „Griselda“ lösen. Für alle, die es nicht wissen: die Schauspielerin portraitiert darin die skrupellose kolumbianische „Kokain-Patin“ Griselda Blanco, vor der sogar Drogen-König Pablo Escobar Angst hatte.

Während der sechs Folgen, in denen Griselda immer gieriger nach Macht wurde, waren ihre perfekt manikürten Nägel mindestens genauso präsent, wie ihre grausamen Praktiken. Was sofort ins Auge fiel: das Nageldesign im Trend der gerade angesagten Mob-Wife-Ästhetik– also ein edler 80s-Look.

Wir feiern Nude-Brauntöne

Was die „Griselda Nails“ ausmacht: sie glänzen in einem eleganten Nude-Braunton, der perfekt zu Mob-Wife-Looks mit Leo-Print, schillernden Stoffen und toupierten Haaren passt. Die Farbe ist die perfekte Überleitung vom kühlen Winter in den wärmeren Frühling. Auch die Form ist tonangebend für das glamouröse Design. Dadurch, dass die Nägel lang sind und eine ovale Form haben, wirken auch die Finger automatisch schmäler und länger.

So geht der Look

Wer es nicht mehr erwarten kann, den Netflix-inspirierten Nageltrend auszuprobieren, here you go! Wir geben euch eine Schritt-für-Schritt-Anweisung.

Zuerst darauf achten, dass die Nägel sauber sind und keine Reste von anderen Farben sichtbar sind. Dann die Nägel in die richtige ovale Form feilen – achtet darauf, dass ihr immer in eine Richtung feilt, sonst könnten die Nägel splittern. Dann einen Base-Coat auftragen und diesen gut trocknen lassen. Jetzt kommt die Farbe – sucht euch dafür am besten einen Ton aus, der Nuancen von hellem Braun und Nude hat. Ihr könnt die Farbe(n) dann in zwei bis drei Schichten auftragen – erneut gut trocknen lassen. Zum Schluss noch einen glänzenden Top-Coat, für ein Gefühl wie frisch von der Maniküre. Außerdem hält der Nagellack damit länger!

Nagellack-Farben zum Nachshoppen: