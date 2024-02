Nach der sogenannten „Hot-Chip-Challenge“ macht jetzt die nächste gefährliche Mutprobe auf Tiktok die Runde. User stellen sich nun der „Salt-Chip-Challenge“. Wie der Name vermuten lässt, geht es dabei um viel Salz. Doch die Challenge ist alles andere als ungefährlich …

Denn auch wenn viele im Netz den ultra-salzigen Chip feiern, ist ziemliche Vorsicht geboten! Expert:innen warnen vor dem Trend.

Gefährliche Salt-Chip-Challenge macht auf Social Media die Runde

Es scheint, als würde die Tiktok-Community nicht aus gefährlichen Challenges lernen. Gerade erst sorgte die Hot-Chip-Challenge auf der Plattform für Aufregung. Teilnehmer:innen der Challenge versuchten dabei einen einzelnen Chip, gewürzt mit der schärfsten Chili-Sorte der Welt, zu verzehren und stellten die Videos davon ins Netz. Ein gefährlicher Trend, der in den USA sogar zum Tod eines 14-Jährigen führte. Doch offenbar schreckt User:innen das nicht davon ab, neue Challenge zu starten, die ebenfalls gesundheitsgefährdend sein können.

Denn kaum ist der Hot-Chip-Hype gegessen, kursiert auch schon die nächste bedenkliche Challenge auf der Plattform: die Salt-Chip-Challenge. Konkret ist hierbei die Rede von einem leuchtend grünen ultra-salzigen Chip. Der Chip, der aus Deutschland kommt, ist einzeln verpackt und für €14,99 online zu kaufen. Und dürfte wohl eigens für die neue Food-Challenge kreiert worden sein. Mittlerweile kursieren unzählige Clips im Netz, in denen User:innen den salzigen Chip vor laufender Kamera essen. In den Videos ist zu sehen, wie die Challenge-Teilnehmer:innen dabei ihr Gesicht verziehen und Brechreiz bekommen. Manche übergeben sich sogar. Diese kuriose Mutprobe ging, genau wie ihr Vorgänger, innerhalb kürzester Zeit viral. Expert:innen warnen nun vor dem Trend!

Wie gefährlich ist die Challenge?

Doch auch, wenn unzählige User:innen den Trend aktuell feiern, ist Vorsicht geboten! Denn der Verzehr von zu viel Salz in konzentrierten Mengen kann gefährlich sein. Auf der Webseite des Online-Shops wird zwar vermerkt, dass der Chip „keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen habe“, dennoch warnt die Verbraucherzentrale Hessen aktuell vor dem Verzehr. Der Grund: Ein Chip sei mit etwa zwei Gramm Salz bedeckt, was den Tagesbedarf eines Erwachsenen zu einem Drittel abdecke. Denn die Salz-Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt bei Erwachsenen bei maximal fünf Gramm, bei Kindern sogar nur bei zwei Gramm Salz pro Tag. Der Verzehr von einem Salt-Chip könnte also negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben, wenn man bedenkt, dass wir tagsüber auch durch andere Mahlzeiten zusätzlich Salz konsumieren.

Während auf der Webseite des Shops zusätzlich zwar auch explizit darauf hingewiesen wird, dass der Chip nicht von Personen unter 16 Jahren gegessen werden darf und ein „einmaliger Verzehr bei über 16-Jährigen“ keine bleibenden Schäden hinterlasse, warnen die Expert:innen dennoch. Wer den Chip isst, könne in Folge an Brechreiz und Kopfschmerzen leiden. Laut der Verbraucherzentrale erhöhe ein zu hoher Salzkonsum zudem das Risiko für Bluthochdruck und damit in Folge auch das „Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bis hin zu Schlaganfall und Herzinfarkt“.