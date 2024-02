Ab wann sprechen wir von fremdgehen? Die richtige Antwort darauf zu finden, wird unmöglich sein, denn jede:r hat eine andere Vorstellung von Treue. Eines ist jedoch gewiss: Es gibt Menschen, die trotz Beziehung nicht ihre Finger vom Flirten lassen können. Das könnte möglicherweise mit eurem Sternzeichen zu tun haben, denn manche Tierkreiszeichen neigen besonders zum Fremdflirten.

Welche drei Sternzeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Widder

Der Widder ist im Allgemeinen sehr flirty unterwegs und verzaubert seine Mitmenschen gerne mit seinem Charme. Im Fremdflirten ist das Sternzeichen ein wahrer Meister und könnte dafür mit einem Award ausgezeichnet werden. Widder-geborene sind sehr leidenschaftlich und lieben es, erobert zu werden. Deshalb kann sich der Widder auch vom Flirten trotz fester Beziehung einfach nicht lösen. Denn dafür hat er viel zu viel Spaß daran …

Zwilling

Das „Z“ in Zwilling steht für Zwiegespalten. In vielen Situationen ist dieses Sternzeichen einfach unsicher, sei es im Leben generell oder im Love-Life. Vor allem, wenn es um Treue in der Liebe geht, sind Zwillinge zwiegespalten. Denn: sie flirten von Natur aus wahnsinnig gerne und lassen dabei ihrem Charme freien Lauf. Trotz einer festen Beziehung können sie manchmal einfach nicht die Finger vom Flirten lassen. Ob ihr das Sternzeichen mal beim Fremdflirten erwischen könnt? Diese Chancen stehen eher schlecht! Der Zwilling ist nämlich schlau wie ein Fuchs und lässt sich nicht so easy beim Fremdflirten ertappen. 😉

Wassermann

Okay, dass der Wassermann immer auf der Suche nach Veränderung und neuen Abenteuer ist, sollte niemanden überraschen. Schließlich ist das Sternzeichen ein Individualist. Wassermänner sind aber auch sehr freiheitsliebend! Deshalb tun sie sich manchmal in der Liebe auch so schwer. Insgeheim haben sie den Drang, Ausschau nach etwas anderem zu halten. Das erklärt auch ihr flirty Verhalten. Hier und da tauschen sie gerne flirtende Blicke aus, das wars dann aber auch schon.