Manche Menschen sind so liebenswert, dass einem fast das Herz platzt! Sie sind stets um ihre Liebsten bemüht und erwarten sich keine Gegenleistung für ihre netten Gesten. Mit ihrer herzensguten und hilfsbereiten Art bereichern sie unser Leben in allen Bereichen und genau deshalb lieben wir sie. Ob ihr es glauben wollt oder nicht: Es gibt einige Sternzeichen, die besonders mit ihrem goldenen Herzen herausstechen.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen dazuzählen!

Krebs

Der Krebs ist von Natur aus gutherzig und super hilfsbereit. Du fühlst dich alleine und brauchst Gesellschaft? Oder du bist gerade dabei umzuziehen und könntest Hilfe gebrauchen? No worries, dieses Tierkreiszeichen steht dir 24/7 zur Seite! Wer Krebse in seinem engsten Freundeskreis hat, ist definitiv gesegnet! Denn sie haben einen herzensguten Kern, mit dem sie alle Herzen für sich gewinnen. Einziger Nachteil: Leider stellt der Krebs seine eigenen Bedürfnisse oft hinten an und vergisst oft auch mal an sich selbst zu denken.

Waage

Dieses Sternzeichen geht immer mit offenen Augen durch die Welt. Waagen können sich unfassbar gut in andere Menschen hineinversetzen und mitfühlen. Wenn es jemandem mal schlecht geht, sind sie die ersten, die spüren, dass etwas nicht ganz so stimmt. Egal wann, wo und wie: Für ihre Liebsten stehen sie IMMER bereit und helfen, wo sie können. Durch ihre offene, höfliche und sympathische Art erobern sie auch die Herzen neuer Bekanntschaften innerhalb kürzester Zeit! Niemals könnten sie jemandem etwas zuleide tun.

Fisch

Auch Fische stechen mit ihrem goldenen Herzen besonders heraus. Für seine Liebsten würde dieses Sternzechen wirklich ALLES tun. Mit ihrer unglaublich hilfsbereiten Art bereichern auch Fische das Leben ihrer Mitmenschen. Bei diesem Sternzeichen müsst ihr euch absolut keine Gedanken darüber machen, dass ihr im Stich gelassen werde, denn auf Fische ist immer Verlass. Dennoch sollte das verständnisvolle Tierkreiszeichen nicht vergessen, auch auf sich selbst zu achten. Es könnte nämlich durchaus möglich sein, dass andere ihre herzliche Art ausnützen wollen.