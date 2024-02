„Griselda“ geht gerade enorm durch die Decke. Kein Wunder, immerhin erzählt die packende Netflix-Serie den grausamen und blutrünstigen Aufstieg von einer der mächtigsten Drogenbaroninnen der Welt. Wer die sechs nervenzerreißenden Folgen bereits durchgebinged hat und sich nach mehr Content wie diesem sehnt, sollte die folgenden Serien unbedingt auf seine Watchlist aufnehmen.

Denn wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr!

„Griselda“: Das Leben der grausamen „Kokain-Königin“

„Der einzige Mann, vor dem ich je Angst hatte, war eine Frau mit dem Namen Griselda Blanco“, sagte einst Drogen-König Pablo Escobar über die Kolumbianerin. Grund genug für Netflix, eine Serie über die spätere Drogenbaronin zu drehen. Mit „Modern Family“-Star Sofia Vergara in der Hauptrolle wurde die Serie schnell zu einem heiß diskutierten Thema auf dem Streamingportal. Während die einen unglaublich begeistert von der Story und der schauspielerischen Leistung sind, zeigen sich andere etwas skeptisch.

Viele kritisieren, dass der Charakter und die Taten der Kokain-Königin in „Griselda“ zu verharmlost dargestellt wurden und man anfangs sogar Mitleid mit einer Frau hatte, die für die grausamen Morde an unzähligen Menschen verantwortlich ist. So oder so, die Serie hat sich binnen kürzester Zeit zu einem unglaublichen Netflix-Erfolg entwickelt. Für den Großteil ist deshalb klar: Sie wollen mehr!

Wird es eine zweite Staffel geben?

Hier kommt allerdings die schlechte Nachricht: Aktuell ist keine zweite Staffel auf Netflix geplant. Demnach handelt es sich bei „Griselda“ nämlich um eine Mini-Serie mit abgeschlossener Handlung. Allerdings gibt es einige andere Serien im Streamingparadies, die eine ähnlich packende Story über verschiedene Drogenkartelle erzählen. Die besten haben wir für euch zusammengefasst.

Diese Serien werden euch garantiert gefallen

Ihr wollt puren Nervenkitzel, skrupellose Brutalität und Reichtum im TV sehen? Dann haben wir hier sechs Serien-Empfehlungen für euch, die an die Handlung des Netflix-Hits „Griselda“ erinnern.

1. Queen of the South

Ähnlich wie in „Griselda“ dreht sich auch in „Queen of the South“ alles um einen weiblichen Drogenboss. Teresa Mendoza (Alice Braga) muss vor einem mexikanischen Drogenkartell in die USA flüchten. Dort wird sie Teil einer gefährlichen Drogenschmuggel-Szene und arbeitet sich immer weiter nach oben. Als sie schließlich die Spitze der Hierarchie erreicht, lebt sie zwar in Ruhm und Reichtum – doch für welchen Preis?

Alle fünf Staffeln sind auf Netflix verfügbar!

2. Narcos

Auch „Narcos“ beschäftigt sich mit südamerikanischen Drogenkartellen. Im Fokus von Staffel eins und zwei stehen die 80er- und 90er-Jahre in Kolumbien, in denen Pablo Escobar (Wagner Moura) mit seinem Medellin-Kartell zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Die dritte Staffel zeigt schließlich die Geschichte des Cali-Kartells, ein Zusammenschluss mehrerer brutaler Kokainproduzenten und -schmuggler. Wer gerne mitfiebert, wenn es um Vertrauensbruch, heikle Deals und fragwürdige Praktiken geht, sollte diese Serie unbedingt in seine Liste aufnehmen.

Alle drei Staffeln sind auf Netflix verfügbar!

3. Breaking Bad

Eine der wohl erfolgreichsten Serien der Welt ist und bleibt „Breaking Bad“. Wer die Handlung nicht kennt: Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston) erfährt, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist und gerät nach und nach in die Mitte von kriminellen Machenschaften. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Pinkman (Aaron Paul) beginnt er, Meth herzustellen und zu verkaufen. Mit dem Geld will Walter anfangs nur seine Krebsbehandlung bezahlen, doch schon bald kommt er auf den Geschmack von Reichtum und will immer mehr. An Aufhören ist an diesem Punkt nicht mehr zu denken. Auf seiner gefährlichen Reise gerät er ins Visier von den mächtigsten Drogenbosse der Stadt und sorgt ungewollt für unzählige Schießereien und brutale Morde.

Alle fünf Staffeln sind auf Netflix verfügbar!

4. Snowfall

Wir schreiben die 1980er. Teile der USA sind von einer großen Drogenplage heimgesucht. In der Serie stehen mehrere Menschen im Vordergrund: Drogendealer Franklin Saint (Damson Idris), Ex-Wrestler Gustovo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), CIA-Agent Teddy McDonald (Carter Hudson) und die Tochter eines mexikanischen Drogenbosses, Luica Villanueva (Emily Rios). Im Laufe der Zeit kommen sich alle gegenseitig in die Quere, einer jagt den anderen und sorgt somit für nervenzerreißende Momente.

Alle sechs Staffeln sind auf Disney+ verfügbar!

5. Luden – Könige der Reeperbahn

Schauplatz Reeperbahn in Hamburg: Auch das kann zu einer tödlichen Versuchung werden. Auf der Partymeile herrscht nämlich ein Kampf zwischen den besten Clubs und dem besten Koks. Der Plan von Zuhälter Klaus Barkowsky lautet daher: Er will mit weiteren Zuhältern – auch Luden genannt – zum Platzhirsch der Branche werden. Doch dabei kommt ihm ein etabliertes Zuhälterkartell in die Quere. Was folgt ist ein erbarmungsloser Kampf zwischen Macht, Drogen und Wahnsinn. Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Die erste Staffel ist auf Prime Video verfügbar!