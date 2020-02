Zugegeben, wir alle lieben ein bisschen Gossip. Doch es gibt da das ein oder andere Sternzeichen, das besonders gerne lästert – und das ständig.

Vor allem diese drei Sternzeichen lieben es, zu tratschen.

Schütze

Der Schütze glaubt alles, was er hört – und gibt das auch noch ungefiltert weiter. Denn er liebt es, über den neuesten Tratsch Bescheid zu wissen und in die aufgeregten Gesichter derjenigen zu schauen, denen er den Gossip weitererzählt. Zu Lästern liegt irgendwie in der Natur des Schützen und deswegen gerät er auch oft in unangenehme Situationen. Er kann es einfach nicht lassen, zu tratschen.

Widder

Auch der Widder zählt zu jenen Sternzeichen, die unglaublich gerne lästern. Das Problem ist nämlich, dass der Widder ziemlich ehrgeizig ist und seine Ziele um jeden Preis erreichen möchte. Und dabei schreckt er auch nicht davor zurück, schlecht über andere zu reden. Mit diesem Sternzeichen sollte man es sich also lieber nicht verscherzen, denn so schnell kann man gar nicht schauen, schon ist plötzlich ein pikantes Gerücht über einen im Umlauf.

Zwilling

Dieses Sternzeichen ist sehr kommunikativ und will ständig alles über jeden wissen. Doch leider ist beim Zwilling kein Geheimnis sicher. Denn auch dieses Sternzeichen neigt dazu zu tratschen und zu lästern. Zwillinge sind zudem ziemlich neugierig und lieben die Aufregung und Sensation. Und lästern gehört da für sie eben auch dazu.