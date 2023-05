Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Seine Musik sowie seine Liveshows sind spektakulär. Doch was viele nicht wissen: Ed Sheeran hat in seiner Kindheit gestottert. Mit einer eher unkonventionellen Methode hat es der Brite schließlich geschafft, diese Sprachstörung zu besiegen.

Wie Rapper Eminem ihm dabei geholfen hat, verriet der 32-Jährige jetzt in einem Interview.

Ed Sheeran: So hat er aufgehört zu stottern

Der britische Sänger Ed Sheeran hat kürzlich in einem Gespräch mit Radiomoderator Howard Stern ein intimes Detail aus seiner Kindheit verraten. Als er noch ein Baby war, habe man ihm mittels Laseroperation ein Muttermal aus dem Gesicht entfernt. Dabei sei er jedoch nicht betäubt worden, wodurch sein Nervensystem offenbar so stark beeinträchtigt wurde, dass er seither stotterte. Seine ganze Kindheit über begleitete ihn das Sprachproblem, bis er eine Lösung für sich gefunden hat.

Dem kleinen Ed hat allerdings nicht etwa, wie man annehmen würde, eine Sprachtherapie dabei geholfen, das Stottern loszuwerden. Sondern einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rapper aller Zeiten: Eminem. Sein Onkel hat ihm damals die Platte „The Marshall Mathers LP“ geschenkt, die er ständig rauf und runter gehört hat. „Dadurch, dass ich diese Platte lernte und sie immer wieder rappte, wurde mein Stottern geheilt“, so Sheeran gegenüber Howard Stern. Damals, im Jahr 2000, war der Brite gerade einmal neun Jahre alt.

Tiefe Freundschaft mit Eminem

Fast zwei Jahrzehnte später haben sich Sheeran und Eminem schließlich persönlich kennengelernt. Natürlich erzählte der „Perfect“-Interpret dem Rapper sofort von seinem prägenden Erlebnis. Seither verbindet die beiden Musiker eine tiefe Freundschaft. „Ich denke, dass es bei Eminem anders ist, weil er ziemlich zurückgezogen lebt und nicht so viele Leute sieht oder trifft“, verrät Ed.

Doch die beiden sind nicht nur freundschaftlich auf derselben Ebene, auch musikalisch verbindet sie so einiges, wie Ed erzählt. „Ich kenne ihn jetzt seit sechs Jahren und wir haben drei Songs zusammen gemacht und ich bin zweimal mit ihm auf der Bühne gestanden. Er ist eine Person, mit der ich mich wirklich identifizieren kann, da er immer noch in seiner Heimatstadt lebt und sein natürliches Lebensumfeld um sich hat“.

Unterbrochenen Videodreh, nur für Eminem

Um dem Rapper zu zeigen, wie wichtig er Ed ist, hat der Singer-Songwriter im vergangenen Jahr sogar extra einen Videodreh unterbrochen, um ein wichtiges Duett mit ihm zu singen. Denn Eminem ist 2022 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Zur Feier des Tages sollte er dort mit Ed Sheeran seinen 2000er-Hit „Stan“ performen.

Obwohl Sheeran gerade mit dem Dreh zu einer seiner Musikvideos beschäftigt war, ließ er alles stehen und liegen, um seinen BFF zu unterstützen. „Ich konnte einfach nicht nein sagen. Ich konnte es einfach nicht“, gesteht Ed. „Also bin ich in ein Flugzeug gestiegen, bin nur für den einen Song zu ihm geflogen und dann wieder zurück. Das war es mir wirklich wert!“, so der Musiker.