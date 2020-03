Tirol ist das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland in Österreich. Nun ist die Anzahl der Neuinfektionen aber erstmals rückläufig.

Zuletzt sei die Zahl der infizierten Personen von 1.984 auf 1.914 gesunken. Das geht aus den vom Land veröffentlichten Zahlen hervor.

Zahl der Genesenen größer als Zahl der Neuinfektionen

In Tirol ist die Zahl der Genesenen mittlerweile größter als die Zahl der Neuinfektionen. Am 30. März galten 270 Personen als genesen und 1.984 Menschen als erkrankt. Die Zahl der Genesenen stieg bis 31. März auf 387, was die Zahl der aktuell Erkrankten auf 1.914 Personen sinken ließ. Von Montag auf Dienstag verzeichnete das Bundesland also 53 Neuinfektionen und gleichzeitig 117 neue genesene. Die Anzahl der Todesfälle war innerhalb von 24 Stunden aber von sechs auf 19 angestiegen. Zumindest sechs der Verstorbenen waren über 80 Jahre alt.

18.214 durchgeführte Coronavirus-Tests

Insgesamt hat man in Tirol bereits 18.214 Coronavirus-Tests durchgeführt. Damit war das Bundesland für etwa ein Drittel aller Testungen in Österreich verantwortlich. Österreichweit wurden bisher 52.344 Tests durchgeführt. 8,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung lebt in Tirol.

Tirol: Große Rückholaktion

Unterdessen hat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter angekündigt, bis zum Wochenende insgesamt 3.000 Saisonarbeiter und Touristen aus den Quarantäne-Gebieten in Tirol unter strengen Regelungen nachhause reisen zu lassen. Tirol will zudem die Testkapazitäten massiv ausbauen, sodass in 24 Stunden 2.000 Tests durchgeführt werden können.

Verbot von Osterfeuern während Coronavirus-Pandemie

Das Bundesland hat zudem auch aufgrund der wegen des Coronavirus erlassenen Verkehrsbeschränkungen und der Brandgefahr das Osterfeuer dieses Jahr verboten. Denn zum einen erlauben die Beschränkungen sowieso das Verlassen des Hauses nicht. Außerdem möchte man die Einsatzkräfte nicht zu sehr beanspruchen.