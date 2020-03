Auch in Europa ist der Coronavirus mittlerweile voll angekommen. In Italien herrscht Ausnahmezustand. Viele befinden sich in Quarantäne und verlassen ihre Häuser nicht. Und auch in anderen europäischen Ländern raten Regierungen zu Homeoffice und so wenig sozialen Kontakten wie möglich.

Solltest du den Verdacht haben, infiziert zu sein, melde dich bei der Gesundheitshotline in Österreich unter 1450. In Deutschland gibt es verschieden Hotline, am besten du wendest dich an den Arzt deines Vertrauens. Nähere Infos erhältst du zum Beispiel unter 0800 84 84 111.

Wir haben alle aktuellen Infos und Entwicklungen für dich im Überblick.

Epidemie in Wuhan eingedämmt

Während sich in Europa unzählige Länder rüsten und bereits auf den Ausnahmezustand einstellen, gibt es unterdessen offenbar Erleichterung in China. Denn laut Staatschef Xi sei die Epidemie in der am stärksten betroffenen Region rund um die Millionenmetropole Wuhan “im Wesentlichen eingedämmt”.

Coronavirus in Österreich

Heute Vormittag (10. März) gab die österreichische Bundesregierung in einer Pressekonferenz die Umsetzung des Notfallplans zum Coronavirus bekannt. Dieser gilt vorerst bis 1. April.

Demnach werden Veranstaltungen in geschlossenen Räumen über 100 Personen verboten. Outdoor-Events über 500 Personen sollen abgesagt werden.

Unis werden geschlossen

Die Universität in Österreich werden geschlossen. Alle Hochschulen stellen ihren Betrieb spätestens ab Montag auf E-Learning um beziehungsweise ganz ein. Vorerst bleibe es allerdings bei der Schließung von FHs und Unis. Schulen bleiben momentan noch geöffnet. Bundeskanzler Kurz erklärte, dass Menschen zwischen 14 und 30 die “Hauptüberträgergruppe” seien. Die Schließung an Schulen ist wohl auch nur noch eine Frage der Zeit. “Natürlich, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wird es zu Maßnahmen an Schulen kommen“, sagt der Kanzler bei der Pressekonferenz.

Unternehmen sollen Home Office unterstützen

Außerdem seien Unternehmen angehalten, die Heimarbeit ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Veranstaltungen von über 100 Personen, die in geschlossenen Räumen stattfinden sind zudem verboten. Auch Outdoor-Veranstaltungen über 500 Menschen solle man absagen.

Coronavirus: Das muss man bei Reisen beachten

Italien hat am Abend des 9. März das ganze Land zur Sicherheitszone erklärt. Außerdem hat die Regierung einen Einreisestopp für Personen aus Italien ohne Gesundheitszeugnis ausgesprochen. Österreicher und Österreicherinnen, die aus Italien zurückkehren, sollen in Quarantäne. Auch sonst hat das Coronavirus erhebliche Auswirkungen auf das Reisen.

Flüge werden gestrichen, Messen abgesagt und Hotels unter Quarantäne gestellt. Wie sieht es mit den Einreisebeschränkungen für die einzelnen Länder aus? Und welche Rechte habe ich als Fluggast?

Reisebeschränkungen in einzelnen Ländern

Die italienische Regierung hat aufgrund der Corona-Epidemie die Bewegungsbeschränkung von Reisenden auf das gesamte Land ausgeweitet. Das bedeutet, dass alle Reisen innerhalb Italiens untersagt sind. Bis zum 3. April soll die Regelung gelten. Allerdings sind internationale Flug- und Zugverbindungen nicht gestrichen. Dennoch seien laut Außenministerium 4.000 Österreicherinnen und Österreicher von den Maßnahmen betroffen.

So fahre das Personal der ÖBB noch bis zur italienischen Grenze. Dann werde der Zug an italienisches Personal übergeben. In den österreichischen Zielbahnhöfen werden die Züge zudem professionell gereinigt und desinfiziert. Auch die Austrian Airlines stellt Flüge von Wien nach Venedig, Mailand und Bologna zumindest vorübergehend ein. Denn der behördliche Flugstopp des Gesundheitsministeriums macht laut AUA den Anflug nicht mehr möglich. Die Fluglinie fliegt allerdings weiterhin nach Rom und Neapel. Grenzschließungen innerhalb Europas sind derzeit nicht beabsichtigt.

In Israel hat man drastische Maßnahmen verhängt. Die Einreise aus Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich, und der Schweiz ist bereits seit dem 6. März nicht mehr möglich. Laut dem Auswärtigen Amt in Deutschland können deutsche Staatsangehörige wie auch israelische Staatsangehörige und Palästinenser nur noch dann ausnahmsweise aus diesen Ländern nach Israel und über den Übergang Allenby-Brücke in das Westjordanland einreisen, wenn sie sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Die Stadt Bethlehem haben die Behörden komplett abgeriegelt.

Wer nach China Reisen möchte, sollte die momentane Reisewarnung für die Provinz Hubei, von der aus sich das Coronavirus verbreitet hat, beachten. Das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen in das Gebiet. Außerdem ratet das Ministerium auch von nicht notwendigen Reisen in das restliche China ab.

Stornierungen wegen Coronavirus: Das sind deine Rechte

Immer mehr Fluglinien, Bahnunternehmen oder Reiseveranstalter ändern derzeit ihre Stornierungsregeln wegen der Coronavirus-Epidemie. So kann man in vielen Fällen eine Reise bis wenige Tage vor dem Antritt absagen. Die Lufthansa Group erlässt zudem für Tickets, die vor dem 5. März ausgestellt sind sowie für Neubuchungen zwischen dem 5. März und 30. April einmalig die Umbuchungsgebühr. Auch Kunden, die bei der Norwegian zwischen 6. und 22. März buchen, müssen keine Umbuchungsgebühr auf Reisen bis Ende August 2020 zahlen. Bei Airbnb können Gäste, die aus oder in eine stark betroffene Region einreisen, ihre Unterkunft kostenlos stornieren.

Generell gilt: Vor Antritt einer Reise sollte man sich bei der Vertretung des jeweiligen Landes nach aktuellen Einreisebestimmungen und etwaigen Einreisesperren erkundigen.

Das sagen die Experten

Aber ist diese Panik wirklich gerechtfertigt? Und wie gut gerüstet sind wir in Österreich für den Fall einer Pandemie, also einer Ausbreitung auf der ganzen Welt? Wir haben mit dem Virologen Norbert Nowotny gesprochen und ihn gefragt, was es mit dem Coronavirus auf sich hat.



Was ist das Coronavirus überhaupt?

“Corona-Viren sind generell eine ganz große Virus-Familie. Es gibt dabei schon länger bekannte Viren, die beim Menschen einen leichten grippalen Infekt verursachen können. Bei Tieren kann es durch die Viren zu diversen Krankheiten kommen. Diese Viren haben allerdings nichts mit dem derzeitigen neuartigen Coronavirus zu tun. Dieses ist sehr eng, genetisch nämlich zu 80 Prozent, mit dem SARS-Virus verwandt. Zu einer SARS-Pandemie kam es bereits in den Jahren 2002/2003.”

Das Coronavirus, mit dem wir es jetzt zu tun haben, wurde laut der Gesundheitsorganisation WHO am 7. Jänner 2020 in der chinesischen Region Wuhan identifiziert. Es wurde zuvor noch nie beim Menschen nachgewiesen. Übrigens heißt die Erkrankung, die aus dem Virus resultiert, seit dem 11. Februar COVID-19. Das Virus, also der Erreger, wird als SARS-CoV-2 bezeichnet.

Wie gefährlich ist das Virus tatsächlich?

“Wir haben jetzt schon einige Erfahrungen aus China. Daraus kann man schließen, dass es generell eine milde respiratorische Infektion ist. Vielleicht ist es sogar subklinisch. Das bedeutet, man bemerkt eigentlich gar nicht, dass ein Mensch infiziert ist. Bei nur 20 Prozent gibt es tatsächlich einen schwereren Verlauf. Das betrifft vor allem ältere Menschen und solche mit sogenannten Grundkrankheiten, wie etwa Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen oder Lungenvorerkrankungen. Für diese Menschen kann der Verlauf aber so schwer sein, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wird. Gute zwei Prozent der Infizierten sterben auch. Entweder direkt an der Virus-Infektion oder an den Begleiterscheinungen.

Wie wird das Coronavirus übertragen?

“Ebenso wie bei der SARS-Pandemie, ist der jetzige Ausgangspunkt ein Lebendtiermarkt in China. Nach dem oben beschriebenen einmaligen Übersprung von Schleichkatzen auf den Menschen, hat sich das Virus ausschließlich von Mensch zu Mensch weiter übertragen. Zu einer Übertragung des Erregers kann es durch eine sogenannte Tröpfcheninfektion kommen. Hierbei kann man sich von einer Person, die bis zu zwei Meter entfernt ist, anstecken.”

Dass China mittlerweile den Handel und Konsum von wilden Tieren verboten hat, ist laut dem Virologen übrigens eine längst überfällige Entscheidung. Bereits bei der SARS-Epidemie haben die chinesischen Behörden die Märkte geschlossen. Allerdings hat man die Märkte danach wieder geöffnet. Nowotny hofft, dass sie diesen Fehler kein zweites Mal machen und die Lebendtiermärkte dieses Mal für immer geschlossen bleiben.

Helfen Atemschutzmasken?

“Die Wissenschaftler sind sich hier nicht ganz einig.” Norbert Nowotny ist der Meinung, dass man im Moment in Österreich zwar keine Atemschutzmasken benötigt. “Sollte es allerdings hierzulande zu einer größeren Epidemie kommen, wären Masken vor allem für kranke Personen sinnvoll, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Das Problem ist aber, dass die Masken weltweit bereits fast ausverkauft sind. Auch auf die Handhygiene sollte nicht vergessen werden.”

Ist das Virus gefährlicher als die normale Grippe?

“Ja. Das Virus ist gefährlicher. Die Sterblichkeitsrate bei der echten Grippe liegt bei unter einem Prozent. Damit ist diese Rate weitaus geringer als beim aktuellen Coronavirus.”

Übrigens forderte die echte Grippe, also die sogenannte Influenza, in der Saison 2018/19 rund 1.400 Menschenleben in Österreich. Ähnlich wie beim Coronavirus sind vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen einem höheren Risiko ausgesetzt.

Kommt es zu einer Pandemie?

“Die derzeitige Coronavirus-Infektion wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu einer Pandemie führen. Es werden Einzelfälle aus immer mehr Ländern berichtet.”

Ist das Gesundheitssystem in Österreich dafür gerüstet?

“Das Gesundheitssystem in Österreich ist gut dafür gerüstet. Da sollte man sich keine Sorgen machen. Wir hatten bereits 2009 und 2010 die Schweinegrippe-Pandemie. Daran kann man sich fast gar nicht mehr erinnern. Bei der Schweinegrippe handelte es sich zwar um eine etwas leichtere Form als beim Coronavirus. Dennoch wird es mit dem jetzigen Virus ähnlich verlaufen wie damals.”

Sind die Fiebermessungen an den Flughäfen übertrieben?

“Man sollte alles tun, um die Ausbreitung zu verhindern, immerhin handelt es sich um ein neues, menschliches Virus, das uns auch in der Zukunft erhalten bleiben wird. Das heißt, das Fiebermessen von Reisenden aus infizierten Gegenden ist gut und notwendig. Damit erwischt man allerdings nur jene Menschen, die bereits klinisch erkrankt und nicht jene, die noch in der Inkubationszeit sind. SARS-CoV-2 ist aber bereits am Ende der Inkubationszeit infektiös.”

Wie erkennt man das Coronavirus?

“Gar nicht. Man hat genauso Husten und Schnupfen oder Kurzatmigkeit wie bei grippalen Infekten.”

Für einen Verdacht braucht es übrigens auch noch den Kontakt mit einer Risikoperson in den 14 Tagen vor Auftreten der Symptome. Darunter fällt: enger Kontakt mit einem bestätigten oder wahrscheinlichen Coronavirus-Fall oder Aufenthalt in einer Region, in der von anhaltender Übertragung vom Coronavirus ausgegangen werden muss oder Aufenthalt beziehungsweise Arbeit in einer Gesundheitseinrichtung, in der Patientinnen und Patienten mit einer Coronavirus-Infektion behandelt werden beziehungsweise wurden.

Was sollte man tun, wenn man Angst hat, erkrankt zu sein?

“Italien ist mittlerweile auch ein Krankheitsherd. Sollte jemand in den letzten 14 Tagen in den betroffenen Gebieten wie etwa der Lombardei oder Venetien gewesen sein und Symptome wie Schnupfen entwickeln, kann man die Gesundheitshotline 1450 anrufen. Eigenständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arzt zu fahren sollte man allerdings nicht.”