Um einen Service für Personen zu gewährleisten, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, aber noch auf ihre Testergebnisse warten, hat die Stadt Wien nun eine eigene App eingerichtet.

“Home Care” dient dabei zur Überwachung möglicher infizierter Patienten.

“Home Care”: App zur Überwachung von Quarantäne-Patienten

Wie die Kleine Zeitung berichtet, gibt es nun eine eigene App der Stadt Wien die Menschen, die sich in Quarantäne befinden, täglich über ihren Gesundheitszustand befragt. “Home Care” befragt Personen, die Kontakt mit infizierten Personen hatten und noch auf ihre Testergebnisse warten, über Symptome wie Schnupfen, Husten oder Fieber. Die Antworten werden von der App anschließend an den Gesundheitsdienst der Stadt Wien geschickt. Auf diese Weise möchte die Regierung die Wartezeiten der Testergebnisse verkürzen. Zudem ist so auch eine höhere Anzahl an Testpersonen möglich. Für Personen, die bereits Kontakt mit infizierten Personen hatten, ist derzeit ein 14-tägiger Aufenthalt unter Quarantäne Pflicht. Bei einem negativen Ergebnis erhält der Patient den Test nach drei Tagen. Positive Ergebnisse sollen laut Berichten deutlich schneller behandelt werden.

Coronavirus: Tirol bietet Selbsttests an

In Tirol wird derzeit ein ähnliches Modell angeboten. Denn dort kann über eine Online-Befragung der Leitstelle Tirol ein Selbsttest durchgeführt werden. Dabei müssen die Betroffenen angeben, ob sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dazu zählen das Tiroler Paznautal, Heiligenblut in Kärnten, die spanischen Stadt Madrid, Italien, Deutschland, Frankreich, China, Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea oder der Iran. Tirol ist derzeit übrigens das Bundesland in Österreich, mit den meisten Corona-Infizierten.