Tirol ist derzeit das Bundesland in Österreich, mit den meisten Corona-Infizierten. Seit Sonntag gilt daher eine strenge Ausgangssperre. Die Bewohner können sich ab jetzt auch Selbsttests unterziehen, wenn sie Corona-ähnliche Symptome bemerken.

Mittels Online-Befragung können sich Menschen selbst testen. Dazu müssen sie sich derzeit in Tirol befinden, in den letzten Tagen in einem Risikogebiet gewesen sein und Symptome bemerken, die auf den Coronavirus hinweisen.

Tirol bietet Selbsttests an

Die Leitstelle Tirol hat eine Seite eingerichtet, in der durch eine Online-Befragung eruiert werden kann, ob eine Person eventuell am hochansteckenden Coronavirus leidet. Dabei müssen die Betroffenen angeben, ob sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dazu zählen das tiroler Paznautal, Heiligenblut in Kärnten, die spanischen Stadt Madrid, Italien, Deutschland, Frankreich, China, Hongkong, Japan, Singapur, Südkorea oder der Iran. Die Selbsttests fragen anschließend, ob die Personen Kontakt mit einem COVID-19-Patienten hatten und plötzliche Krankheitssymptome wie Kurzatmigkeit, Fieber und Husten aufgetreten sind.

Spezielle Hotline für Gemeinde

Die Bezirkshauptmannschaften in Tirol und auch die Stadt Innsbruck haben spezielle Corona-Hotlines eingerichtet. Diese sind für alle jene da, die Fragen aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus haben. Die Hotlines sind rund um die Uhr für Gemeindevertreter aber auch für besorgte Bürger erreichbar.