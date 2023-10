These boots are made for walking … so lautet unser Motto für den Herbst 2023. Neben „Sweater Weather“ wird jetzt endlich auch wieder die Stiefel-Saison eingeleitet. Wir zeigen euch drei Trends, die diese Saison besonders angesagt sind!

… und haben natürlich wie immer auch jede Menge Shopping-Inspo für euch!

Cowboy Boots

An diesem Stiefel-Trend kommen wir diesen Herbst garantiert nicht vorbei! Cowboy Boots sind einfach ÜBERALL … und das lieben wir! Die Boots könnt ihr zu Jeans, Mini- oder auch zu Midi- und Maxi-Röcken stylen. Selbst zu kurzen oder langen Kleidern sind die Westernstiefel ein absoluter Hingucker. Egal ob Office oder Party, dieser Look geht überall.

Schnürstiefel

Auch dieser Stiefel-Trend ist im Herbst zurück: Boots mit Schnürung sind diese Saison ziemlich angesagt. In der kniehohen Variante kombinieren wir den Schuh-Style mit verspielten Röcken und Kleidern, um den chunky Stiefel etwas ruhiger wirken zu lassen. Als Ankle-Boot passt der Schnürstiefel perfekt zu Mom-Jeans oder sportlichen Looks.

Bunte Stiefel

Jetzt bringen wir Farbe ins Spiel! Boots müssen nicht immer klassisch schwarz oder braun sein. Diesen Herbst treiben wir’s bunt und tragen, wonach uns gerade ist. Egal ob grüne, blaue oder sogar pinke Stiefel – alles ist erlaubt! So peppen wir nicht nur den tristen Herbst, sondern vor allem auch unsere Garderobe und gleichzeitig unsere Laune auf!