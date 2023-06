Acht Jahre lang waren Maneskin-Sänger Damiano David und Giorgia Soleri ein Paar. Nun haben sich die beiden getrennt. Und das Netz rastet aus!

Vor allem auch, weil ein Video auf Tiktok aufgetaucht ist, das Damiano beim Knutschen mit einer anderen Frau zeigt.

Damiano David und Giorgia Soleri haben sich nach 8 Jahren getrennt

Mit seiner Band Måneskin wurde der italienische Sänger Damiano David weltbekannt. Der 2016 gegründeten Rockband aus Rom gelang der internationale Durchbruch durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2021. Danach ging es mit der Karriere steil bergauf! Und auch privat schien Damiano mega happy zu sein, da seine Freundin Giorgia Soleri seit über acht Jahren an seiner Seite war. Hin und wieder gewährten die zwei Verliebten auf Instagram private Einblicke und zeigten ihre Liebe zueinander. Für Fans der Band avancierten die zwei schnell zu DEM Traumpaar der italienischen Promiszene. Doch jetzt der Schock für alle Fans! Der 24-Jährige und das Model haben sich getrennt.

Das gaben die beiden selbst auf ihrem jeweiligen Instagram-Profil bekannt. Gezwungenermaßen? Denn dem Statement geht ein virales Tiktok-Video voraus, das Damiano eng umschlungen mit einer anderen Frau zeigt. Wer sie ist, ist nicht offiziell bekannt. Italienischen Medien zufolge soll es sich bei der Frau aber um eine Freundin von Victoria De Angelis, der Bassistin von Måneskin, namens Martina Taglienti handeln. Sie küssen sich inmitten einer tanzenden Menschenmenge in einem Club. Als das Video vor einigen Tagen im Netz auftauchte, war von einer Trennung allerdings nichts bekannt. Kein Wunder, dass Fans verwirrt waren. Einige User:innen fragten sich, ob der Sänger vielleicht sogar fremdgegangen sein könnte.

Damiano: „Es war mein Fehler“

Um die Gerüchte aus dem Weg zu räumen, äußert sich Damiano kürzlich in einem Statement zu dem Clip. Der Italiener lässt seine Community wissen: „Es tut mir sehr leid, dass dieses Video an die Öffentlichkeit gelangt ist. Es war nicht unsere Absicht, mit der Situation auf diese Weise umzugehen, und es war mein Fehler. Giorgia und ich haben vor einigen Tagen beschlossen, uns zu trennen. Es gab hier keinerlei Verrat.“ Demnach dürfte Damiano also zum Zeitpunkt der Knutscherei auf der Tanzfläche tatsächlich bereits Single gewesen sein.

Auch Giorgia äußerte sich bereits zu der Trennung. In ihrer Instagram-Story stellt sie gleich mal klar, dass ihre Beziehung gar nicht exklusiv war. Tatsächlich erklärt das Model, dass beide einer nicht monogamen Beziehung zugestimmt hätten. „Mir ist klar, dass es für manche vielleicht komplex zu verstehen ist, aber die Tatsache, dass es irgendeine Art von Interaktion mit anderen Menschen gegeben hat, ist nicht der Kern des Problems. Das war vorher nicht der Fall, für keinen von uns, ich wüsste nicht, wie es jetzt ein Problem sein könnte.“ Die beiden lebten demnach in einer offenen Beziehung. Aus Angst vor den Medien hatten sie diese Information allerdings nie öffentlich erklärt.

Netz

Fans des Paares sind nun jedenfalls geschockt. Seit dem internationalen Durchbruch von Måneskin wurde ihre Beziehung vor allem auf Tiktok gefeiert. Obwohl eigentlich Damiano im Rampenlicht steht, gewann auch Giorgia viele Fans. Dass ihre Liebe jetzt erloschen ist, trifft viele Anhänger:innen hart. Auf der Videoplattform gehen derzeit unzählige Clips von dem ehemaligen Couple viral. Eine Nutzerin schreibt zum Beispiel: „Wie soll ich jetzt noch an die wahre Liebe glauben?“. Ein User kommentiert: „Ich kann das einfach nicht fassen! Was ist nur passiert?!“ Ein anderer Fan schreibt zu einem Video, das die beiden zeigt: „Ich werde die zwei so vermissen!“. In der Caption ist dann noch zu lesen: „Ich muss weinen“.

Im Gegensatz dazu sehen einige Damiano-Fans die Trennung durchaus positiv. „Heißt das, dass Damiano endlich wieder Single ist?„, schreibt eine Nutzerin ganz hoffungsvoll auf Tiktok. Ob der Måneskin-Frontman tatsächlich solo ist, ist allerdings nicht bekannt. Dem viralen Knutsch-Clip zufolge könnte sich bei Damiano bereits die nächste Beziehung ankündigen.