Es ist wohl der pure Albtraum für jeden Passagier! Kurz nach dem Start einer Maschine von Kathmandu nach Dubai, fängt das Flugzeug Feuer. Der Grund: Ein Vogel ist ins Triebwerk geraten, wodurch ein Brand entstanden ist, den man sogar vom Boden aus erkennen konnte.

Videos auf Twitter zeigen das volle Ausmaß des Schockmoments.

Flugzeug beginnt nach dem Start zu brennen

Menschen mit Flugangst sollten jetzt besser nicht weiterlesen. Denn es gibt wohl kaum etwas Besorgniserregendes für einen Passagier, als zu sehen, dass ein Triebwerk brennt. In einer Flydubai-Maschine, die gerade von Kathmandu (Nepal) nach Dubai unterwegs war, ist aber genau das passiert. Kurz nachdem das Flugzeug gestartet ist, prallt ein Vogel gegen die Maschine und verfängt sich im Triebwerk. Was für das Tier tödlich endete, entwickelte sich für die Passagiere zu einem großen Schockmoment.

Denn sogar vom Boden aus war zu erkennen, dass das Flugzeug plötzlich in Flammen stand. Auf Videos, die auf Twitter kursieren, ist ein Feuerball zu sehen, der einer Explosion ähnelt. Daraufhin kreiste die Boeing 737 eine Zeit lang über dem Flughafen, während sich zahlreiche Löschfahrzeuge am Boden für ihren Einsatz bereit machten. Doch dann meldete die nepalesische Luftfahrtbehörde völlig überraschend, dass Pilot und Crew grünes Licht gegeben haben und das Flugzeug seine Reise fortsetzen könne.

🇳🇵#NEPAL 🚨#URGENTE | El avión que se incendió poco después de despegar de el aeropuerto internacional de Katmandú pertenece a la aerolínea Fly Dubái. La tripulación trata de realizar un aterrizaje de emergencia. #RochexRB27 https://t.co/F7I4T6q6aw pic.twitter.com/nKJogXmtva — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) April 24, 2023

Maschine erreicht trotzdem das Ziel

Trotz Triebwerksausfall konnte das Flugzeug seinen fast fünfstündigen Flug fortsetzen und den Zielflughafen in Dubai erreichen. In einer Erklärung der Airline heißt es: „Der Flydubai-Flug FZ576 vom Flughafen Kathmandu (KTM) ist um 0.11 Uhr Ortszeit sicher in Dubai International (DXB) gelandet, nachdem er beim Start einen Vogelschlag erlebte“. Alle 167 Passagiere und die Crew seien in Sicherheit, wie es weiter heißt. „Unsere erfahrene Flugbesatzung folgte dem Standard-Betriebsverfahren und setzte die Weiterreise fort, nachdem festgestellt wurde, dass sich das Triebwerk innerhalb der normalen Betriebsparameter befand“, lautete die Entwarnung.

Auf weitere Schäden durchsucht

In Dubai soll die Maschine jetzt aber auf weitere Schäden untersucht werden. „Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzung hat für uns oberste Priorität. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten“, so der Sprecher. Auch Nepals Tourismusminister, Sudan Kirati, hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und bestätigt, dass das Flugzeug trotz des schockierenden Zwischenfalls sicher in Dubai gelandet ist.

Nachdem die Videos auf Twitter viral gegangen sind, wollten zahlreiche Menschen wissen, wie es mit der Maschine weitergeht. Laut Daten des Portals Flightradar24 haben rund 100.000 Personen online die Reise des Dubai-Fluges mitverfolgt.