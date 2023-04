Es war DIE Reality-Überraschung des Jahres: Kevin und Emely – die Gewinner von „Too Hot To Handle: Germany“ wurden durch die Show nicht nur ein Paar, sondern auch eine Familie. Jetzt teilen die beiden die ersten Aufnahmen von ihrem Baby.

Und den Namen verraten sie auch gleich!

„Too Hot To Handle: Germany“ Kevin und Emely enthüllen Details zu ihrem Baby

Kevin und Emely sorgten bei der ersten Staffel „Too Hot To Handle: Germany“ für jede Menge Aufregung. Denn zwischen den beiden funkte es von Beginn an; auch wenn Kevin zuerst mit Laura anbandelte. Doch Emely gab nicht auf und schon kurze Zeit später knisterte es heftig zwischen den beiden. Die Folge: jede Menge Regelverstöße. Denn nicht vergessen: das Konzept von „Too Hot To Handle: Germany“ ist ja eigentlich, dass es keinen Sex, keine Knutschereien und kein Gefummel zwischen den Pärchen gibt. Vorschriften, an die sich die beiden nicht so gerne halten wollten und so jede Menge Geld verspielten.

Letztlich stellten sie sogar einen Weltrekord auf: das heftigste Petting in der Show… weltweit! Über 100.000 Euro verspielten die beiden mit ihrer Anziehung insgesamt. Letztlich konnten sie aber einiges wieder zurückgewinnen – und mit ihrer Liebe auch den Sieg mit nach Hause nehmen. Doch die beiden wollten wohl weitere Rekorde aufstellen. Denn in der Reunion-Show Anfang des Jahres verkündeten sie eine zuckersüße Überraschung. Sie schafften es nämlich nicht nur, über Monate hinweg eine Beziehung zu führen, die beiden wurden auch schon Eltern.

Beziehung und Schwangerschaft mussten geheim bleiben

Da die Show schon vor etwa einem Jahr gedreht wurde, mussten „Kemely“ Beziehung, Schwangerschaft und Geburt des Babys geheim halten, um das Ende der Show nicht zu spoilern. Doch jetzt, nachdem alle Details öffentlich sind und wir alle die Anfänge der „Kemely“-Lovestory auf Netflix sehen können, zeigen die beiden auch stolz ihre kleine Familie.

In einem Video, das sie in den Sozialen Medien teilen, zeigen die beiden jetzt ihren kleinen Schatz – und enthüllen auch einige Details. So wurde der gemeinsame Sohn bereits am 21. Jänner 2023 geboren und hat den Namen Ocean Zayde. In dem Post betonen die beiden, wie glücklich sie sind. „Unser Manifestationswunder wurde an Neumond geboren und wartete zehn Tage nach seinem Geburtstermin darauf, ein Wassermann zu werden. Worte können diese Liebe nicht beschreiben. Er ist alles, was wir uns je erträumt haben und wir sind so glücklich, dass er uns als Eltern ausgewählt hat.“

@emskopf Ocean Zayde 🌊 21.01.23 Our manifestation miracle was born on newmoon & waited 10 days past his due date to be an Aquarius. Words could never describe this love. He is everything we ever dreamed of & we are so happy he chose us to be his parents. ♬ Ocean – Remix – KAROL G & Jessie Reyez

Und ihre Follower:innen, die die Lovestory von Beginn an mitverfolgen konnten, wollen die beiden auch in Zukunft bei Familienthemen am Laufenden halten. Denn den Babynamen enthüllten die beiden schon vor dem Video in einer Live-Session. Eine Art Hangman-Spiel zeigte nach und nach den Namen. Auf Social Media teilt Emely viele Details über ihren Alltag mit Baby und ihre kleine Familie. „Wenn er schläft, vermisse ich ihn“, erzählt sie etwa in einem „Get Ready With Me“-Video über ihren Sohn. „Ocean hat mich einfach auf Arten verändert, die ich niemals für möglich gehalten hätte und er ist der schönste Teil meines Lebens“, schreibt sie jetzt auch in einer Story.