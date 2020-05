Wie schön wäre es jetzt den Sand zwischen den Zehen zu spüren und einen kühlen Cocktail in der Hand zu haben? Und während wir im Büro oder zu Hause sitzen, lassen wir unserer Fantasie freien Lauf und überlegen uns, welches Meerestier am besten zu unserem Sternzeichen passt.

Nachdem der Strandurlaub für die meisten in weite Ferne rückt, werden wir uns einfach in Gedanken an den Strand legen. Und dabei denken wir an die Meeresbrise, die durch unser Haar weht. Dann an den salzigen Duft, der in der Luft liegt. Und jetzt fehlt noch das passende Meerestier dazu.

Finde dein Spirit-Animal aus dem Meer für dein Sternzeichen.

Widder: Hai

Als eleganter Räuber der Meere passt der Hai zu der dominanten Persönlichkeit des Widders. Wie der Hai geht der Widder mutig und furchtlos durchs Leben – oft schüchtert er damit sein Gegenüber ein.

Stier: Meeresschildkröte

Die Meeresschildkröte ist ein sehr weises Meerestier und auch der Stier ist ein sehr erfahrenes Sternzeichen. Wegen seiner Zuverlässigkeit vertrauen ihm seine Freunde voll und ganz.

Zwillinge: Möwe

Immer am Quatschen, neue Erfahrungen sammeln, die Welt bereisen und neugierig darauf sein, was andere so machen. Eine Beschreibung, die sowohl zum Sternzeichen Zwillinge passt als auch zur Möwe.

Krebs: Seestern

Der Krebs ist ein sensibles Sternzeichen. Wie der Seestern kann sich der Krebs frei entfalten, wenn er in Ruhe gelassen wird. Sobald er jedoch angegriffen wird, zieht er sich sofort zurück.

Löwe: Schwertwal

Schwertwale, oder sogenannte Orcas, sind imposante Lebewesen, die jeden Raum für sich einnehmen, sobald sie auftauchen. Auch der Löwe weiß, wie er sich in den Mittelpunkt stellen kann.

Jungfrau: Seeanemone

Beide bewegen sich in einem ganz eigenen Rhythmus durchs Leben. Dazu kommt noch: Nicht jeder ist dafür geeignet mit einer Seeanemone umzugehen, sowie mit den Eigenheiten der Jungfrau.

Waage: Delfin

Die Waage und der Delfin sind sehr soziale Lebewesen. Die Lebensfreude beider stecken alle anderen in deren Umgebung an. Delfine gelten als Clowns mit Köpfchen.

Skorpion: Stachelrochen

Der Skorpion setzt seinen Stachel nur dann ein, wenn er sich bedroht fühlt und auch der Stachelrochen weiß, wie er sich zu verteidigen hat. Solange man sie nicht bedrängt, sind sie sehr friedfertige Wesen.

Schütze: Kugelfisch

Der Schütze braucht das Abenteuer und mag es, so wie auch der Kugelfisch, neue Gebiete zu entdecken. Aber Vorsicht, wenn sie sich bedroht fühlen, dann plustern sie sich auf! Denn nichts ist ihnen wichtiger als die eigene Freiheit.

Steinbock: Clownfisch

Beiden sagt man nach, dass sie sehr pflichtbewusst sind und vorsichtig. Nicht umsonst lebt der Clownfisch in einer Seeanemone, die ihn vor Fressfeinden schützt.

Wassermann: Seepferd

Auch wenn sich der Wassermann an vieles anpassen kann, ist er ein außergewöhnlicher Zeitgenosse – genauso, wie das Seepferdchen. Beide setzen sich gerne über die gesellschaftlichen Konventionen hinweg.

Fisch: Perlmuschel

Nicht jeder bekommt das wahre Gesicht des Fisches zu sehen, sowie nicht jeder die Perle in der Muschel entdeckt. Beide Lebewesen sind auf ihre Weise einzigartig und man darf sich glücklich schätzen in ihrer Nähe zu sein.