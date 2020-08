Ein langer Sommer-Urlaub hat so seine Vorteile. Doch wahre Vacay-Profis wissen: Im Herbst sind die Hotels nicht so überfüllt, es gibt bessere Angebote und was gibt es Schöneres, als sich färbende Blätter und Abendstunden in goldenem Sonnenlicht?

Ein Herbst-Urlaub ist perfekt, um sich auch unterm Jahr einmal so richtig zu entspannen. Und mit diesen 6 Tipps wird der kurze Trip in der goldenen Jahreszeit einfach nur perfekt:

1. Nimm die richtigen Leute mit auf Urlaub

Wir können uns erst so richtig entspannen, wenn unsere Umgebung das zulässt. Das bedeutet aber nicht nur, dass die Umwelt passen muss. Auch die Leute, mit denen wir uns umgeben, sollten uns nicht stressen. Fahrt deswegen nur mit jenen Menschen auf Urlaub, von denen ihr wisst, dass es nicht zum Streit kommen wird. Euer Partner, die BFF oder die engste Freundesgruppe: Ihr sollt Spaß haben und euch nicht mit Leuten umgeben, mit denen ihr einfach keine Chemie habt.

2. Sei spontan

Gerade im Herbst gibt es großartige Angebote von den Hotels. Immerhin ist es nicht die Hauptreisezeit, was noch dazu ein großer Pluspunkt für einen Urlaub im Herbst ist. Wenn er zudem nur einen kurzen Trip plant, könnt ihr komplett spontan sein und durch alle Angebote stöbern. Wer keine Priorität hat, wo es hingehen soll und wann die Ab- und Anreise ist, kann ganz schön viel Geld sparen und trotzdem ein Vier-Sterne-Erlebnis bekommen.

3. Plane eine kurze Anreise für deinen Urlaub

Zur ultimativen Entspannung im Herbst trägt auch eine unbeschwerte Anreise bei. Je kürzer die Anreise, umso entspannter. Am besten ist momentan wohl ein Reiseziel, das mit dem Auto oder dem Zug schnell zu erreichen ist. Außerdem sollte man beim Hotel darauf achten, dass es nicht allzu schwer zu erreichen und nicht allzu weit entfernt von den geplanten Ausflugszielen ist. So kann man unbeschwert all das tun, was man sich in seinem Kurz-Urlaub vorgenommen hat.

4. Indoor- und Outdoor-Aktivitäten

Gerade im Herbst kann es passieren, dass das Wetter nicht jeden Tag so mitspielt, wie man das gerne hätte. Plant also nicht nur schöne Wanderungen durch’s Laub und frische Schwimmausflüge an den See, sondern achtet auch darauf, dass ihr genug Indoor-Alternativen habt. Bucht euch am besten in einem Hotel mit Wellness-Bereich oder Indoor-Swimmingpool ein oder nehmt euch genug Brettspiele mit, die ihr notfalls auch zu einem Trinkspiel umfunktionieren könnt 😉

5. Packe für jedes Wetter

Für die typische Übergangszeit sollte man auch die richtige Kleidung einpacken und für jedes Wetter gewappnet sein. Im Herbst kann es tagsüber sonnig und warm sein und in der Nacht schnell abkühlen. Kurze Hose und dicke Jacke: Nichts ist verkehrt, wenn man für einen Herbsturlaub packt.