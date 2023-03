Bei der deutschen Version von „Too Hot To Handle“ gingen Kevin und Emely als Sieger-Paar hervor. Nun sorgen die zwei Reality-TV-Sternchen für eine echte Überraschung. Sie sind bereits Eltern!

Diese süßen News droppte das Paar jetzt bei der Reunion-Show.

„Too Hot to Handle: Germany“: Reunion-Show sorgt für Überraschung

(No) Sex sells! Es ist wohl eine der schlüpfrigsten Datingshows, die Reality-TV zu bieten hat. Kein Wunder, dass sich „Too Hot to Handle“ auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreut. Vier Staffeln sind bereits von der amerikanischen Original-Version verfügbar. Ende Februar startete dann endlich die deutsche Version des Erfolgsformat. Und auch „Too Hot To Handle: Germany“ kommt beim Publikum an: die deutsche Version der „No-Touching“-Dating-Show landete in Österreich und Deutschland sogar auf Platz 1 der Netflix-Charts.

Als Gewinner des Netflix-Spektakels gingen Kevin und Emely hervor. Was zuerst nur nach einem heißem Flirt schien, entwickelte sich schnell zu einer echten Romanze. Noch während der Show gingen die Visagistin und der Fußballer eine feste Beziehung ein. Und sie waren es auch, die über 100.000 Euro an Preisgeld verspielten, weil sie einfach nicht die Finger nicht voneinander lassen konnten. Nach dem Finale der Show stellten sich dann alle Zuschauer:innen die große Frage: Sind Kevin und Emely noch ein Paar?

Emely und Kevin sind Eltern geworden

Für die Beantwortung dieser Frage ist zum Glück die Reunion-Show da. Beim großen Wiedersehen gab es dann seitens Emely und Kevin eine echte Überraschung. Die Visagistin und das Model wohnen inzwischen nicht nur zusammen, sie haben sogar schon eine Familie gegründet. Die zwei sind vor kurzem Eltern geworden!

Ein Jahr ist es her, dass Netflix die zehn Folgen „Too Hot to Handle – Germany“ in Südamerika aufzeichnete. Danach dürfte alles ziemlich schnell gegangen sein. Beziehung, Schwangerschaft und Geburt des Babys musste das Paar geheim halten, um das Ende der Show nicht zu spoilern. Mit Erfolg, so staunten die Zuschauer:innen dann nicht schlecht, als Emely und Kevin die Babybombe in der Reunion-Show platzen ließen. Und auch die anderen Teilnehmer:innen zeigten sich begeistert. Damit hat die deutsche Version der Show sozusagen sogar Geschichte geschrieben. Denn es ist das erste „Too Hot to Handle“-Baby weltweit. Kein Wunder, dass auch die Fans der Sendung ganz aus dem Häuschen sind.

Follower:innen sind ganz aus dem Häuschen

Nicht nur, dass Make-Up-Artist Emely und Fußballer Kevin noch zusammen sind, freut die Zuschauer:innen, auch die Baby-News lässt das Netz nun jubeln. Unter einem gemeinsamen Posts des Paares auf Instagram finden sich bereits unzählige Glückwunsch-Kommentare. „Das sind ja mal schöne Neuigkeiten. Alles Gute euch zwei!“, schreibt ein User beispielsweise. Einige grübeln zudem, wie Emely und Kevin die News so lange geheim halten konnten. „Können wir kurz darüber sprechen, dass sie es geschafft haben, eine ganze Schwangerschaft und die Geburt ihres Kindes geheimzuhalten.“ Andere wiederum glauben, dass das Paar bereits verheiratet ist. „Das sind doch Eheringe!“, schreibt eine Nutzerin.

Was an den Hochzeitsgerüchten dran ist, verraten die zwei nicht. Fest steht allerdings: die TV-Sternchen könnten aktuell nicht glücklicher sein. „Es ist auf jeden Fall crazy. Wie einen ein Format verändern kann, wie es mich verändert hat. Es ist überwältigend.“, sagt Kevin gegenüber Netflix. Und auch Emily ist immer noch ganz verliebt: „Ich dachte eigentlich, die Liebe kann nicht krasser werden – aber ihn so zu sehen, das ist schon ein ganz anderes Level.“ Das glückliche Paar will laut eigenen Aussagen das verbliebene Preisgeld für die Familien-Neugründung nutzen.