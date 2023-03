Mit „Wednesday“ ist Netflix ein Serienhype gelungen, den es in diesem Ausmaß kaum zuvor gab. Einfach jeder war von der Show gefesselt. Doch wie Hauptdarstellerin Jenna Ortega jetzt verrät, war sie nicht von Beginn an überzeugt.

Sie lehnte die Rolle sogar mehrmals ab.

Jenna Ortega: „Ich habe die E-Mail bekommen und sie abgelehnt“

Schauspielerin Jenna Ortega war Netflix-Fans schon vor ihrer Rolle als Wednesday Addams bekannt. An der Seite von Penn Badgley spielte sie nämlich in der zweiten Staffel von „You“ eine tragende Rolle. Doch mit der Show über den Addams-Family-Sprössling gelang ihr ein internationaler Hype. Denn ihre Darstellung der düsteren Tochter, die gegen ihren Willen in eine Freundesgruppe und einen Mordfall verwickelt wird, sorgte online für Aufregung.

Ihre Looks wurden kopiert, ihr Tanz sorgte für einen viralen Hit und einfach niemand konnte genug von der 20-Jährigen bekommen. Sie wurde sogar für einen Golden Globe nominiert. Doch wie sich jetzt herausstellt, wäre es fast nicht zu diesem großen Hype gekommen. Denn in einem neuen Interview mit der „Sunday Times“ verrät Jenna jetzt: eigentlich war sie von der Show überhaupt nicht begeistert. „Ich habe die E-Mail bekommen und sie abgelehnt“, erinnert sie sich.

Der Grund: Jenna war seit frühester Kindheit als Serienstar tätig. Sei es in „Jane the Virgin“, der Disney-Channel-Serie „Mittendrin und kein Entkommen“ oder eben „You“. Jenna war ein bekanntes Gesicht auf im TV. Der Weg zur großen Leinwand fiel ihr allerdings schwer. „Als ich mit der Schauspielerei anfing, will ich nicht sagen, dass niemand an mich glaubte, aber gleichzeitig glaubte auch niemand an mich. Man muss sich selbst beweisen“, so Jenna. „Erst in den letzten drei oder vier Jahren konnte ich anfangen, für Filme vorzusprechen.“

Tim Burton überzeugte Jenna Ortega

Als sie dann das Angebot für „Wednesday“ bekam, war die Entscheidung für sie gar nicht so einfach. Denn: „Ich habe in meinem Leben so viel Fernsehen gemacht, dass ich immer nur Filme machen wollte“, erzählt sie in dem Interview. „Ich hatte Angst, dass eine weitere Fernsehserie mich daran hindern könnte, andere Jobs zu machen, die ich wirklich wollte und die mir wichtig waren.“

Zuerst lehnt sie das Angebot aus eben diesem Grund ab – und zwar sogar „ein paar Mal“, erzählt sie. Nur eine Person sorgte letztlich dafür, dass Jenna die Rolle doch in Betracht zog: Regisseur Tim Burton. „Der einzige Grund, warum ich zurückgegangen bin, ist, weil Tim [Burton] so eine Legende ist und wir uns zufällig sehr gut verstanden haben. Aber selbst dann habe ich noch ein paar Mal gesagt: ‚Ah, nein – ich glaube, ich bin okay‘.“

Virale Tanzszene war „verwirrend“

Doch Jenna lässt sich letztlich überzeugen und nimmt die Rolle an. Eine Entscheidung, die ihr Leben nachhaltig verändern sollte. Denn in dem Interview betont sie auch, wie „überwältigend“ die ganze Aufmerksamkeit ist, ganz besonders, wenn es um die virale Tanzszene geht. „Als sie mir sagten, dass es viral ging, habe ich versucht, so zu tun, als würde ich mich freuen, so wie ‚Oh, wow!'“, so die 20-Jährige im Interview. „Aber in meinem Kopf habe ich gehofft, dass die Leute diesem Teil nicht so viel Aufmerksamkeit schenken würden. Es ist verwirrend. Ich glaube nicht, dass die Menschen von Natur aus darauf ausgelegt sind, so viele Augen auf sich gerichtet zu haben.“

Doch bei all der Aufmerksamkeit scheint sich eine Angst der 20-Jährigen nicht bewahrheitet zu haben. Denn auch nach „Wednesday“ scheint es so, als hätte Jenna noch genug Angebote für die große Leinwand. Derzeit ist sie in „Scream VI“ zu sehen; laut Medienberichten soll sie außerdem im Gespräch für eine Rolle in Tim Burtons „Beetlejuice 2“ sein.