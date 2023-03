Kaum eine Show schafft so gute Cliffhanger-Finale wie „Only Murders in the Building“. Kein Wunder also, dass wir uns schon jetzt auf die dritte Staffel freuen. Und die Wartezeit bis dahin wird jetzt mit einem ersten Teaser versüßt.

Wir sagen nur zwei Worte: Meryl Streep!

„Only Murders in the Building“: So geht es in Staffel 3 weiter

Nach dem schockierenden Finale von Staffel zwei wird es höchste Zeit, dass das True-Crime-Trio Mabel, Charles und Oliver (Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short) endlich wieder an die Arbeit geht. Denn wir erinnern: Am Ende von Staffel zwei stirbt Ben Glenroy (gespielt von Paul Rudd) auf der Bühne. Vor dem Publikum bricht er während seiner Broadway-Show zusammen.

Wer genau der Täter oder die Täterin war, bleibt uns ein Rätsel. Zumindest bis jetzt. Denn die dritte Staffel soll eben dieses Rätsel endlich lösen. Und wenn jemand diesen kuriosen Fall lösen kann, dann doch Charles, Oliver und Mabel. Genug Fachwissen haben sie mittlerweile ja nicht nur durch ihre True-Crime-Obession, sondern auch durch die erfolgreichen Recherchen der vergangenen Staffel.

Denn auch Mabel betont im ersten Teaser: „Was wären wir ohne einen Mord?“ Und der erste Teaser zeigt: die Suche nach Bens Mörder wird aufregend. Denn er verspricht eine „Überraschung, die niemand erwartet hat.“

Ist Meryl Streep die neue Verdächtige?

Und diese Überraschung ist keine geringere als Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Denn wie Hauptdarstellerin Selena Gomez bereits in den Sozialen Medien angekündigt hat, wird diese eine tragende Rolle in der neuen Staffel spielen. Könnte sie vielleicht sogar eine der ersten Mordverdächtigen werden? Denn wie es in dem Teaser aussieht, wird Streep eine Schauspielerin spielen, die mit Ben gemeinsam am Stück arbeitete, bevor dieser verstarb.

Sie dürfte also sehr nah am Geschehen gewesen sein. Und auch in dem Teaser sieht man ihre Rolle, wie sie sagt: „Oh mein Gott, ich bin’s!“; jedoch in Bezug auf einen Einsatz, den sie verpasst hat. Ist das etwa schon ein klarer Hinweis oder nur eine falsche Fährte? Bis sich dieses Rätsel löst, müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Denn bisher gibt es noch kein offizielles Startdatum für die dritte Staffel „Only Murders in the Building“. Fest steht nur, dass die neuen Folgen wieder auf dem Streamingservice Disney+ verfügbar sein werden.