Dass die Comedy-Krimi-Serie „Only Murders in the Building“ nicht gerade geizig mit dem Engagieren von Megastars ist, wissen wir bereits! Schließlich waren bereits Sänger Sting, Model Cara Delevigne und Schauspielerin Amy Schumer zu sehen. In Staffel 3 stößt jetzt sogar eine weltbekannte Oscarpreisträgerin zum Cast.

Fans der Serie, inklusive Hauptdarstellerin Selena Gomez, flippen deshalb gerade aus!

Oscarpreisträgerin in 3. Staffel von „Only Murders in the Building“ zu sehen

Die beliebte Serie „Only Murders in the Building“, die hierzulande auf Disney+ verfügbar ist, hat einen prominenten Neuzugang! Keine Geringere als Hollywoodstar Meryl Streep wird in der dritten Staffel mit dabei sein. Diese Neuigkeit verkündete eine der Hauptdarstellerinnen, Selena Gomez, jetzt auf Instagram. Die 30-Jährige teilte ein Video vom Set, in dem sie den Cast der neuen Staffel vorstellt. Neben Steve Martin und Martin Short sind auch „Ant-Man“-Star Paul Rudd sowie Andrea Martin („My Big Fat Greek Wedding“) mit dabei. Zur Überraschung aller taucht am Ende des Videos auch noch das Gesicht der dreifachen Oscargewinnerin Meryl Streep auf. Selena kann es scheinbar selbst kaum fassen und schreibt dazu: „Ich könnte heulen“.

Welche Rolle die 73-Jährige spielen wird, weiß man aktuell noch nicht. Doch nachdem Selena im Anschluss noch ein Gruppenfoto postet, auf dem Meryl neben dem Hauptcast zu sehen ist, kann man durchaus davon ausgehen, dass ihr Part größer sein könnte. Bis wir das herausfinden, müssen wir uns jedoch noch etwas gedulden. Denn das Startdatum für Staffel drei steht leider noch nicht fest. Sollte es so weit sein, dann erfahrt ihr es mit Sicherheit von uns 😉

Fans und Prominente sind jedenfalls außer sich vor Freude, wie in den Kommentaren von Selenas Posting zu lesen ist. „Emily in Paris“-Star Lily Collins reagiert mit einem langgezogenen „Yessssss“ und einigen Herz-Emojis. Selenas BFF Nicola Peltz Beckham schreibt: „Ich bin so stolz auf dich“. Ein User formuliert den Namen der Serie gleich mal in „Only Legends in the Building“ um, und eine weitere Followerin ist sich sicher: „Staffel 3 wird einfach ikonisch“!

17 Emmy-Nominierungen

Wie erfolgreich die Serie ist, haben in der Vergangenheit so einige wichtige Nominierungen bewiesen. So war „Only Murders in the Building“ für ganze 17 Emmys nominiert – und hat schließlich drei davon gewonnen. 2023 gab es insgesamt drei Nominierungen für die SAGA-Awards und vier für die Golden Globes. Zudem erklärte der Sender Hulu, auf dem die Serie in den USA ausgestrahlt wird, dass es sich dabei um die erfolgreichste Originalkomödie aller Zeiten handle.