Trash-TV-Fans aufgepasst! Endlich hat RTL2 den Starttermin für die diesjährige Staffel von “Kampf der Realitystars” bekannt gegeben. Auch die 25 Promis, die um das Preisgeld von satten 50.000 Euro kämpfen, stehen schon fest.

Neben “Bachelor” Andrej Mangold können wir uns auch auf Gina-Lisa Lohfink und Chris Broy freuen.

Starttermin für “Kampf der Realitystars” bekannt

Schon bald können wir unsere liebsten Realitystars wieder im TV sehen, bekommen tiefe Einblicke in ihr Leben und fiebern bei actionreichen Challenges mit. Denn auch in diesem Sommer strahlt RTL2 wieder seine Show “Kampf der Realitystars” aus. Dabei werden 25 Promis auf eine Insel in Thailand gebracht und kämpfen gegeneinander um den Sieg und ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro.

Jetzt hat der Sender endlich den Starttermin für die neue Staffel bekannt gegeben. “‘Kampf der Realitystars’ ist zurück!!! Ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL2”, heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite. Schon bald werden wir unsere liebsten Promis wieder im Trash-TV zu sehen bekommen. Neben bekannten Gesichtern sind in diesem Jahr auch einige Nachwuchs-Stars bei “Kampf der Realitystars”.

Diese Promis sind dabei

Neben dem Starttermin sind auch schon die Kandidaten für die diesjährige Staffel von “Kampf der Realitystars” bekannt. Besonders spannend dürfte wohl das Aufeinandertreffen von “Bachelor” Andrej Mangold und dem Ex-Verlobten von Eva Benetatou Chris Broy werden. Denn die beiden trafen bereits bei “Das Sommerhaus der Stars” aufeinander und sorgten für jede Menge Drama. Ob sie ihre Streitigkeiten beiseitelegen können?

Das sind die 25 Promi-Kandidaten: