Reality-TV-Fans können es kaum erwarten: Bald wird die zweite Staffel von “Kampf der Realitystars” ausgestrahlt. Moderiert wird die RTLzwei-Show wieder von Cathy Hummels.

Jetzt stehen außerdem die 25 Kandidaten fest, die bei der zweiten Staffel der Show mitmachen.

Diese 25 Promis sind bei “Kampf der Realitystars” dabei

Das ist Trash-TV Deluxe! Auch in der zweiten Staffel von “Kampf der Realitystars” treten wieder jede Menge Promis am Strand von Thailand gegeneinander an und kämpfen nicht nur um den Titel, sondern außerdem auch um ein Preisgeld in der Höhe von satten 50.000 Euro.

Jetzt hat RTLzwei endlich verraten, welche 25 Promis an der diesjährigen Staffel teilnehmen werden. Und die Liste verspricht so einiges. Denn neben Trash-TV-Star Claudia Obert, sind unter anderem auch Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared und TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink mit dabei.

Das sind die 25 Promi-Kandidaten:

Narumol aus “Bauer sucht Frau”

Gina-Lisa Lohfink

Mike Heiter

…und seine Freundin Laura Morante

“Bachelor” Andrej Mangold

Chris Broy (Verlobter von Eva Benetatou)

Aminata Sanogo (GNTM)

Prinz Frederic von Anhalt

Paul Elvers (Sohn von Jenny Elvers)

Claudia Obert

Alessia Herren (Tochter von Willi Herren)

Evil Jared Hasselhoff (Bloodhound Gang)

Loona (Sängerin)

Silvia Wollny

Xenia Prinzessin von Sachsen

Kader Loth

Rocco Stark

Cosimo Citiolo (Big Brother)

Tim Kühnel (Love Island)

Leon Machère (YouTuber)

Julia Jasmin Rühle (Berlin Tag & Nacht)

Jenefer Riili (Berlin Tag & Nacht)

Gino Borman (Prince Charming)

Lugi Birofio (Ex On The Beach)

Walther Hoffmann (Traumfrau gesucht)

Startdatum noch nicht fix

Richtig spannend wird es vor allem, wenn Ex-Bachelor Andrej Mangold und Chris Broy, der Verlobte von Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou aufeinander treffen. Denn zwischen den beiden gab es schon während ihrer Teilnahme am “Sommerhaus der Stars” ordentlich Zündstoff. Wann genau die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist leider noch nicht bekannt. Doch mit dieser “exquisiten” Kandidaten-Liste ist die Vorfreude umso schöner!

“Kampf der Realitystars” läuft übrigens auch auf TVNOW. Wer es nicht bis zum Start der neuen Staffel erwarten kann, der kann sich dort auch noch die alten Folgen anschauen.