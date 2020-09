Weil es in der aktuellen Staffel von “Sommerhaus der Stars” immer wieder zu heftigen Mobbing-Attacken vor allem gegen Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou kommt, fordern Fans nun das frühzeitige Ende der Show.

Auf Instagram machen sie ihrem Ärger über das Verhalten der Stars in der Show Luft.

Sommerhaus der Stars: Fans fordern Absetzung der aktuellen Staffel

Viel Streit, viel Tränen und jede Menge Diskussionen. Das beschreibt die aktuelle Staffel “Sommerhaus der Stars” derzeit wohl am besten. Vor allem seit Ex-Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou mit ihrem Verlobten Chris Broy in die Villa gezogen ist, sind die Gemüter erhitzt. Denn die 28-Jährige, die Bachelor Andrej Mangold im Finale für Jenny abblitzen ließ, sprach wiederholt über den Sex mit Andrej. Das gefiel Jenny Lange natürlich gar nicht. Seither kommt es immer wieder zum Streit zwischen den beiden. Und auch die anderen Bewohner kommen mit Eva alles andere als gut klar. Für viele Fans ist das Mobbing. Deshalb fordern sie nun das frühzeitige Ende der Show. So schreibt etwa ein User unter einem aktuellen Instagram-Posting der Reality-Show: “Beendet endlich das Mobbing, setzt die Staffel ab und spendet das Geld am besten an einen Verein für Mobbingopfer!”

RTL äußert sich zu Mobbing-Vorwürfen

RTL hat sich gegenüber Promiflash mittlerweile zu den Vorwürfen geäußert. Man hätte diese Szenen nicht gezeigt, wenn die Geschichten und Reaktionen der Promis im weiteren Verlauf der Sendung nicht nachvollziehbar wären, so die Erklärung. Die Show wurde bereits abgedreht. Kommt es also doch noch zu einer Versöhnung zwischen den Bewohnern?

Sommerhaus der Stars 2020: Das sind die Kandidaten

Insgesamt acht Promi-Paare zogen zu Beginn der Staffel gemeinsam in das Sommerhaus. Später kamen noch zwei weitere Paare hinzu.

Diese Promi-Paare kämpfen derzeit noch um den Sieg

Andrej Mangold & Jenny Lange

Annemarie Eilfeld & Tim

Caro & Andreas Robens

Lisha & Lou

Martin Bolze & Michaela Scherer

Iris & Peter Klein

Eva Benetatou & Chris

Diese Paare sind raus:

Diana Herold & Michael

Georgina Fleur & Kubilay Özdemir

Denise Kappés & Henning Merten

Sommerhaus der Stars 2020 in Deutschland

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird das Sommerhaus erstmalig nicht in Portugal stattfinden. Stattdessen wird in Deutschland gedreht, und zwar auf einem Bauernhof in der nordrhein-westfälischen Stadt Bocholt.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus im Sommerhaus zu verhindern, wurden alle Paare übrigens vorab auf Covid-19 getestet und mussten für 14 Tage in Quarantäne.

Alle aktuellen Folgen von “Sommerhaus der Stars” gibt’s auf TVNOW.