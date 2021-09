Wenn wir frisch verliebt sind, versuchen wir meistens perfekt für den Partner zu sein. Doch mit der Zeit hören wir dann damit auf und setzen unsere Hemmschwelle sehr viel weiter oben an. So kommt es auch, dass wir über ziemlich peinliche Situationen in der Beziehung lachen können, anstatt uns zu schämen.

Die gute Nachricht: Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Beziehung vermutlich ewig hält!

Gemeinsam lachen schweißt zusammen

Humor ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Beziehung. Die einen haben diese Basis schon von Anfang an, bei anderen muss sie sich erst bilden. Aber eines ist sicher: Nach einigen Jahren in einer Partnerschaft nimmt man gewisse Dinge nicht mehr ganz so genau, wie etwa in der Anfangsphase. Wir sagen nur: Jogginghose, Couch, Chips. Klingt natürlich erstmal wie ein ultra-nerviges Klischee, ist aber in Wahrheit einfach die Realität. Und mal ehrlich: Was ist denn so schlimm dran? Das zeigt doch eigentlich nur, dass man dem Partner vollkommen vertraut und sich in seiner Gegenwart unglaublich wohlfühlt.

So kommt es dann auch, dass gewisse Situationen in der Beziehung, die in den ersten Monaten oder Jahren furchtbar unangenehm sind, plötzlich gar nicht mehr sooo peinlich erscheinen. Die Geheimwaffe: Gemeinsam darüber lachen! Das lockert die Stimmung auf und verhindert in den meisten Situationen, dass es zu einem unnötigen Streit kommt. Wer über die folgenden vier Dinge mit seinem Partner einfach nur lachen kann, dem sei eine lange und glückliche Beziehung prophezeit…

1. War das etwa gerade ein…Pups?

Ein Moment, vor dem wir uns wohl alle grauen, der uns aber wohl oder übel ALLEN bevorsteht: vor dem Partner pupsen. Gut, manche machen das vielleicht ohnehin schon jeden Tag, aber andere versuchen, diesen Moment so lang es geht rauszuzögern. Denn man kann sagen was man möchte, aber es ist halt einfach peinlich, wenn man gerade kuschelt und dabei einen Film schaut und plötzlich entfleucht einem dieser kleine Teufel. Dem Partner ist’s vermutlich sowieso egal, aber man selbst würde am liebsten einfach nur im Erdboden versinken, weil es so unangenehm ist. Aber lasst uns eines sagen: Irgendwann kommt dann der Moment, an dem es einfach vollkommen egal ist und ihr beide einen Lachflash bekommt oder im besten Fall sogar einen kleinen Wettbewerb draus macht, hihi.

2. Klo-Gewohnheiten gehören halt einfach dazu

Es ist unumstritten, dass Gespräche über Klo-Gewohnheiten als Eisbrecher schlechthin gelten. Und da man in einer Beziehung möglicherweise auch mal zusammen wohnen wird, kann man sich ruhig auch darüber unterhalten. Lustig wird’s, wenn man darüber debattiert, wer länger auf der Schüssel sitzt und gemeinsam analysiert, wieso es heute nicht so flutscht, wie sonst. Wer das kann, wird bis in alle Ewigkeiten zusammenbleiben, denn intimer geht’s wohl kaum!

3. Eine peinliche Panne? Einfach weglachen…

Wenn man in der Rosaroten-Brillen-Phase ist, dann steht man oft ganz schön unter Druck, wenn’s im Bett mal nicht so klappt, wie man es sich erhofft hat. Meistens überspielt man die Situation dann oder macht es nur noch schlimmer, indem man sich selbst in eine Spirale katapultiert, aus der man so schnell nicht mehr rauskommt. Doch mit der Zeit lernt man den Körper und die Angewohnheiten seines Partners in- und auswendig und kann dementsprechend auch reagieren. Die beste Medizin, um jemanden nach einem gescheiterten Sex-Experiment aufzuheitern? Einfach gemeinsam drüber lachen und es gleich nochmal probieren!

4. Kleine Krisen machen alles spannender!

Kennt ihr diesen Moment, wenn die Stimmung schon so aufgeheizt ist, dass meistens nur noch ein kleiner Funken fehlt, damit einer von euch beiden explodiert? Um das zu vermeiden, könnt ihr mal versuchen, die Situation, so nervig sie auch erscheinen mag, mit Humor zu nehmen. Ein stundenlanger Stau auf der Autobahn? Her mit den Flachwitzen! Ein Kratzer im nagelneuen Auto? Einer muss ja der Erste sein! Das Essen ist angebrannt? No Problemo, dann bestellen wir halt! Wenn ihr in kleinen Krisensituationen einen kühlen Kopf bewahrt und einander sogar zum Lachen bringt, dann seid ihr wirklich füreinander geschaffen <3

5. Und plötzlich grüßt die Vergangenheit…

Und dann gibt es da noch diese äußerst unangenehmen Momente, die oft im Nachhinein zu einem Mega-Streit führen! Etwa wenn man als Paar bei einem Freund eingeladen ist und dieser dann eine Story nach der anderen auspackt, die sich jedoch noch vor eurer Zeit zugetragen haben. Und da euer Partner vermutlich auch ein Leben vor euch hatte, kommt manchmal eben auch ein Ex-Partner in der Geschichte vor. Es gibt natürlich wesentlich schönere Momente während einem gemeinsamen Abendessen, als sich vielleicht auch noch alte Insta-Fotos der beiden ansehen zu müssen, aber gut, so ist es nun mal. Die beste Medizin, um sich aus seltsamen Situationen zu retten? Humor! Wenn ihr mit eurem Partner ein eingespieltes Team seid, dann wisst ihr auch genau, wie ihr dann reagiert. Und am besten ist es immer noch, wenn man über die Vergangenheit lacht und einfach glücklich darüber ist, im Hier und Jetzt zu sein!