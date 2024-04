Nutella feiert Geburtstag – und zwar den 60.! Am 20. April 1964 verließ das erste Glas Nutella den damals noch kleinen Familienbetrieb Ferrero in Alba in Norditalien. Dass diese Haselnusscreme mittlerweile weltweit gefeiert wird, können wir wohl alle ziemlich gut verstehen. Und weil wir von Nutella einfach nicht genug bekommen, haben wir uns in die Weiten des Internets gestürzt und euch hier zehn witzige Fakten über die Haselnusscreme rausgesucht.

Wusstet ihr, dass …

1. … Nutella angeblich gegen Sonne schützt?

Kein Scherz! Die Schokocreme hat nämlich angeblich einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Eine wirklich effektive Sonnencreme ist Nutella damit zwar nicht, aber definitiv eine schmackhafte!

2. … der Welt-Nutella-Tag von einer Bloggerin erfunden wurde?

Der Feiertag der Haselnusscreme wurde am 5. Februar 2007 von der US-amerikanischen Bloggerin Sara Rosso ins Leben gerufen, weil sie die Schokocreme einfach so sehr liebt. Ihre Fans waren sofort begeistert und feierten mit. 2013 wollte Ferrero, der Produzent der Haselnusscreme, diesen Feiertag verbieten, entschied sich dann aber doch dazu, den Tag zu übernehmen und mitzufeiern.

3. … man der, die oder das Nutella sagen kann?

Welchen Artikel du verwendest, ist völlig egal. Denn Nutella ist ein Fantasiewort, zusammengesetzt aus dem englischen Wort „nut“ für Nuss und der italienischen Verniedlichungsform „ella“ (=“Nüsschen), und einfach nur ein eingetragener Markenname.

4. … die Franzosen die größte Menge der Schokocreme weltweit essen?

Oh la la! Die Franzosen essen scheinbar pro Jahr knapp ein Kilo Haselnusscreme pro Kopf!

5. … jährlich so viele Gläser, wie die Donau lang ist, produziert werden?

Es werden jährlich sogar so viele Gläser produziert, dass man sie nicht nur einmal, sondern mindestens 26 Mal entlang des Ufers der Donau stellen könnte!

6. … 25 Prozent der weltweiten Haselnussproduktion bei Nutella landen?

Bäm! Das ist ziemlich viel! Kein Wunder, denn pro Glas braucht man in der Produktion 50 Haselnüsse.

7. … der Brotaufstrich nicht als „Schokoaufstrich“ bezeichnet werden darf?

Say whaaat! Das ist echt ziemlich krass. Laut italienischem Gesetz, und auch dem von anderen Nationen, darf der Brotaufstrich legal nur als Haselnuss-Aufstrich, aber nicht als Schokoladenaufstrich bezeichnet werden. Denn die Creme enthält nicht den notwendigen Kakao-Anteil, um als Schoko durchzugehen.

8. … Nutella zuerst „Supercrema“ hieß?

Auch ein geiler Name! Denn sind wir uns ehrlich, DAS IST EINE SUPER CREMA!

9. … die Haselnusscreme brennbar ist?

Ohne Worte.

10. … man mit der jährlich verkauften Menge der Creme mehr als 1000 Fußballfelder bestreichen könnte?

Einfach nur krass. Krass geil!