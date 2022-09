Der Tod der Queen sorgt für einige Umstellungen im britischen Königshaus. Die womöglich größte Veränderung: Ihr 73-jähriger Sohn Charles wird am 10. September formell zum König ernannt. Doch er ist nicht der einzige, der einen neuen Titel tragen wird. Auch für Prinz William und Herzogin Kate kommen zu ihren bisherigen Titeln noch einige hinzu.

Wann die offizielle Krönung von Charles stattfinden wird, muss noch festgelegt werden.

Neue Titel für Prinz William & Herzogin Kate

Seit dem Tod von Queen Elizabeth ist alles anders. Ganz Großbritannien befindet sich in tiefer Trauer um ihre Königin, die für Beständigkeit und Pflichtbewusstsein stand. Nun übernimmt ihr Sohn, König Charles III. den Thron, und tritt ein schweres Erbe an. Da die bisherigen Titel von Charles und seiner Frau Camilla durch die Ernennung zum Königspaar jetzt hinfällig sind, werden diese von William und Kate übernommen. Als die beiden im April 2011 geheiratet hatten, wurden sie von Queen Elizabeth zum Herzog und zur Herzogin von Cambridge ernannt. Nach dem Tod der Queen kommt jetzt auch noch der Titel „Herzog und Herzogin von Cornwall“ dazu.

Doch das ist noch nicht alles. Denn ab sofort tragen sie auch die Titel „Prince und Princess of Wales“. Das verkündete William in seiner ersten offiziellen Ansprache am Freitag. Sein Sohn soll ihm mit diesem Titel ab sofort nachfolgen. Er sei sich sicher, dass die beiden als Paar weiterhin die britische Gesellschaft inspirieren und nationale Debatten anführen würden.

Formell zum König ernannt

Der neue König Charles wandte sich in seiner Ansprache auch an seinen jüngeren Sohn Harry und seine Frau Meghan, welche die Pflichten der Königsfamilie niedergelegt und in die USA ausgewandert sind. „Ich möchte auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, während sie ihr Leben im Ausland weiter aufbauen“, so Charles.

Am heutigen Samstag wird König Charles offiziell zum König ausgerufen. Um elf Uhr vormittags wird er in einer Proklamation vom ranghöchsten Herold, dem Garter Principal King of Arms, als König verkündet. Anschließend steht ein Zusammentreffen mit Premierministerin Liz Truss und dem Kabinett an. Wann die offizielle Krönung stattfinden wird, ist noch nicht bekannt und muss noch festgelegt werden.