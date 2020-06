Wegen steigender Coronavirus-Infektionen in Portugal wird der Großraum Lissabon nun erneut abgeriegelt. Ganze zwei Wochen lang müssen weite Teile rund um Portugals Hauptstadt wieder in den Lockdown.

Das Zentrum ist allerdings nicht betroffen.

Erneuter Lockdown in Lissabon

Weite Teile des Großraums Lissabon müssen wegen steigender Corona-Infektionen ab 1. Juli erneut für zwei Wochen in den Lockdown. Das teilte der portugiesische Ministerpräsident António Costa am Donnerstag (25. Juni) mit. Insgesamt 19 Gemeinden rund um die Hauptstadt sind davon betroffen. Sie dürfen in dem Zeitraum nur noch aus dem Haus, um einkaufen zu gehen, in die Arbeit zu fahren oder um Arztbesuche zu erledigen. Außerdem sind höchsten Versammlungen von maximal fünf Personen erlaubt. Die Bezirke im Zentrum von Lissabon sind allerdings nicht davon betroffen.

Steigende Corona-Zahlen in Portugal

Die Menschen müssen nun wieder so lange wie möglich Zuhause bleiben und sich weiterhin streng an Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln halten. Das sei die einzig wirksame Maßnahme, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, sagte Ministerpräsident António Costa am Donnerstag gegenüber Journalisten.

Mit knapp 18.000 Infektionsfällen ist die Region rund um Lissabon seit Ausbruch der Pandemie in Portugal erstmals die am schwersten betroffene Region des Landes. Zuvor war vor allem der Norden betroffen. Insgesamt verzeichnete Portugal mehr als 40.000 bestätigte Infektionsfälle und über 1.500 Todesfälle in Folge der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19. In Österreich gilt derzeit eine Reisewarnung für Portugal.