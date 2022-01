Eine Eishockey-Zuschauerin machte bei einem Spiel der Vancouver Canucks gegen die Seattle Kraken eine ungewöhnliche Beobachtung. Während der Zuschauerraum nur Augen für den Puck hatte, entdeckte Nadia Popovici einen verdächtigen Fleck im Nacken eines Team-Betreuers und wies ihn darauf hin. Zum Glück, denn es handelte sich um Hautkrebs.

Als Dank erhielt sie ein 10.000 US-Dollar Stipendium für ihr Medizinstudium.

Eishockey-Zuschauerin erkennt Krebs im Nacken von Team-Betreuer

Die Zuschauerin Nadia Popovici saß am 23. Oktober beim Eishockey-Spiel in Seattle der kanadischen Canucks gegen die Seattle Kraken an der Glasscheibe direkt hinter Hamilton, dem stellvertretenden Ausrüstungsleiter der Vancouver Canucks. Dabei entdeckte sie einen verdächtigen Fleck in seinem Nacken. Da sie sich nicht sicher war, ob er von seinem verdächtigen Leberfleck wusste, klopfte sie an die Scheibe. Das tat sie so lange, bis er ihr seine Aufmerksamkeit schenkte. Dann zeigte sie ihm eine Nachricht auf ihrem Handy, in der sie ihn auf das Muttermal hinweist und ihm rät, sich medizinisch untersuchen zu lassen. Was er dann auch tat, woraufhin er die Diagnose bekam, dass es sich um ein Malignes Melanom handelt, eine Form von Hautkrebs. Er ließ sich daraufhin direkt medizinisch behandeln.

Eishockey-Team versuchte sie über Social-Media zu finden

Um sich persönlich bei ihr zu bedanken, musste Hamilton die junge Frau erst einmal finden. Um Nadia also ausfindig zu machen, postete das kanadische Eishockey-Team der Canucks am Samstag eine Nachricht auf ihren Social-Media-Kanälen. „Ich versuche, eine ganz besondere Person zu finden, und ich brauche die Hilfe der Eishockey-Community“, schrieb Hamilton in dem Social-Media-Post. „An die Frau, die ich zu finden versuche: Du hast mein Leben verändert, und jetzt möchte ich dich finden, um dir VIELEN DANK zu sagen“, führt er fort. Es dauerte nicht lange, bis sich die Mutter von Nadia auf den Social-Media-Post auf Facebook meldete. Sie versprach, dass Nadia noch am selben Abend mit ihrer Dauerkarte in der Eishockey-Halle bei einem neuen Spiel derselben zwei Teams da sein werde.

#HockeyTwitter, we need your help!



Stipendium für ihr Medizinstudium

Am besagten Abend saß sie am selben Platz, wie beim Spiel Ende Oktober. Der Team-Betreuer Hamilton konnte sich mit einer Umarmung persönlich bei der jungen Frau bedanken. Doch die beiden Eishockey-Teams der Seattle Kraken und Canucks hatten noch eine weitere Überraschung für Hamiltons Schutzengel parat. Als Dank für die ihre Initiative erhielt sie von ihnen ein Stipendium für ihr Medizinstudium in der Höhe von 10.000 US-Dollar, denn in der Zwischenzeit erhielt sie Zusagen von mehreren medizinisches Fakultäten.