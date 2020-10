Am 11. Oktober findet die Wiener Gemeinderatswahl statt. Wer am Wahlsonntag nicht ins Wahllokal kann und stattdessen lieber per Briefwahl wählen will, der kann noch bis Mittwoch Mitternacht online oder per E-Mail eine Wahlkarte beantragen.

Wer die Wahlkarte nach heute Mitternacht bestellt, dem wird sie nicht mehr rechtzeitig per Post zugeschickt. Allerdings besteht stattdessen die Möglichkeit, sie noch bis zum 9. Oktober um 12 Uhr persönlich im Bezirksamt abzuholen.

Wahlkarte beantragen: So geht’s

Noch bis heute (Mittwoch, 7. Oktober) um Mitternacht können Wiener ihre Wahlkarte für die Wien-Wahl 2020 am 11. Oktober online beantragen, um sie rechtzeitig mit der Post nachhause geschickt zu bekommen. Danach kann man die Wahlkarte noch bis zum 9. Oktober persönlich im Bezirksamt beantragen und abholen. Wer auch diese Frist verpasst, der muss am 11. Oktober in das zugewiesene Wahllokal, um dort seine Stimme abzugeben.

Der Online-Antrag für die Wahlkarte funktioniert ganz einfach. Diese kann man über die Homepage der Stadt Wien beantragen. Dazu einfach den Wahlkarten-Antrag ausfüllen. Dort muss man den Grund für den Wahlkarten-Antrag angeben (Ortsabwesenheit, Aufenthalt im Ausland, gesundheitliche Gründe oder sonstige Gründe). Außerdem muss man Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Geburtsort eingeben. Weiters werden Dokumentdaten benötigt, um sich eindeutig zu identifizieren. Für folgende Dokumente reicht die Angabe der Dokumentennummer:

Österreichischer Reisepass

Personalausweis

Führerschein

Wer sich mit einem anderen Dokument identifizieren will (z.B. Studentenausweis), der muss eine Kopie des Lichtbildausweises hochladen.

Zuletzt muss man nur nach die Wohnadresse, die Zustellungsart und die Zustelladresse angeben, sowie eine Telefonnummer als Kontakt. Und schon bekommt man die Wahlkarte nachhause geschickt. Dort füllt man sie aus und schmeißt sie in den Briefkasten oder gibt sie persönlich im Wahllokal ab.

So geht die Briefwahl

Bei der Wien-Wahl 2020 wird die Gemeinderatsvertretung, sowie die Bezirksvertretung gewählt.

Folgende Parteien stehen zur Auswahl:

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

ÖVP

NEOS

HC

LINKS

BIER

SÖZ

VOLT

WIFF

PRO

Um die Wahlkarte richtig auszufüllen, muss man einfach die beiden Stimmzettel ausfüllen, also ein Kreuzchen bei der gewünschten Partei setzen. Wer möchte, kann auch noch Vorzugsstimmen geben, das ist allerdings kein Muss.

WICHTIG: Auf keinen Fall die Unterschrift am Kuvert vergessen, denn ansonsten ist die Wahlkarte ungültig.

Eine für die Briefwahl verwendete Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag, dem 11. Oktober 2020 um 17 Uhr per Post oder persönlich in der zuständigen Wahlbehörde einlangen. Die Adresse ist bereits auf der Wahlkarte abgedruckt.