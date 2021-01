2021 wartet auf so manches Sternzeichen die ein oder andere Veränderung. Ob geplant oder nicht: Der Storch kommt dieses Jahr vorbei und lässt ihre Familie wachsen.

Diese vier Tierkreiszeichen werden 2021 schwanger:

Widder

Für Widder-Frauen, die in einer Langzeit-Beziehung stecken wird 2021 definitiv ein Meilenstein-Jahr. Seit Längerem spielen die mit dem Gedanken, ihre Familie endlich zu vergrößern. In den stressigen und unsicheren letzten Monaten, war die Beziehung ihr Fels in der Brandung und nun sind sie sich sicher, ein Kind mit ihrem Partner großziehen zu wollen. Die Sterne für eine Schwangerschaft stehen gut.

Waage

Die Waage will schon seit Längerem Mutter werden. Der richtige Zeitpunkt war bisher nie da. Dieses Jahr verändern sich aber die Prioritäten des Sternzeichens und plötzlich hat es mehr Zeit für die Familienplanung. Und das führt noch vor Jahresende zu einer Schwangerschaft. Glücklicher könnte die Waage 2021 wohl nicht mehr sein.

Stier

Der Stier fühlt sich momentan ganz besonders stark mit seinem Partner verbunden. Jetzt, wo das Sternzeichen die meiste Zeit zu Hause verbringt, nützt es die Zeit, um einen gemütlichen Mittelpunkt für seine Familie zu machen. Die Chancen, dass der Storch heuer eine kleine Überraschung bringt, stehen gut.

Krebs

Durch die Corona-Pandemie, weiß der Krebs einmal mehr, wie wichtig ihm Familie ist und möchte auch in seiner Beziehung den nächsten Schritt wagen. Deswegen beginnt er schon im Frühling mit der Familienplanung. Und mit etwas Glück gibt es dieses Jahr einen positiven Schwangerschaftstest.