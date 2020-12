Ein Weihnachtsfest wie dieses haben wir noch nie erlebt. Viele Familien können nicht gemeinsam feiern. Viele fragen sich, ob sie die Großeltern besuchen sollen oder lieber doch nicht. Die Anspannung, die ohnehin schon über die Feiertage herrscht, ist 2020 noch größer.

Da kann es unter all jenen, die Weihnachten gemeinsam feiern, schon einmal zu Streit kommen. Aber gerade heuer sollten wie die Zeit mit unseren Liebsten besonders genießen und einfach Mal im Kreise unserer engsten Familie oder Freunde entspannen. Damit das auch gelingt, haben wir hier für euch Tipps für ein stressfreies Weihnachtsfest:

Das Weihnachtsfest genau planen

Planung und Vorbereitung kann uns vor sehr viel Stress bewahren. Und gerade 2020 muss viel im Voraus geplant werden. Nachdem auch über die Feiertage bestimmte Personenbeschränkungen pro Haushalt herrschen, sollte man sich bereits jetzt überlegen, mit wem man Heiligabend verbringen möchte. Wem es zu riskant ist, die Großeltern zu besuchen, kann sie mittels Skype oder Zoom zuschalten. Zusätzlich zu den Pandemie-bedingten Problemen gibt es außerdem noch die traditionellen weihnachtlichen Stress-Faktoren: Wer bereitet das Essen zu? Wann wird gekocht? Wann gibt es die Bescherung?

Am besten man teilt die Aufgaben gerecht auf und macht sich im Vorhinein aus, wer wann einkaufen geht und wer das Essen zubereitet. Läuft nicht alles nach Plan, sollte man sich aber dennoch nicht stressen lassen. Immerhin sind die Feiertage zum Entspannen da. Weihnachten muss nicht immer perfekt ablaufen. Die Hauptsache ist, dass man sich schöne Tage macht.

Zeit einteilen

Damit nicht alles Last Minute vorbereitet werden muss, sollte man beim Planen auch darauf achten, sich genügend Zeit einzuräumen, um alle Besorgungen zu erledigen. Geschenke noch schnell am 24ten zu besorgen, beschert uns alles andere als eine besinnliche Weihnacht. Auch Lebensmitteleinkäufe für das Festmahl sollten bereits ein paar Tage zuvor erledigt werden. Sollte man etwas vergessen haben, ist dann noch immer genügend Zeit, um in den Supermarkt zu gehen. Wer einen aufwendigen braten plant, sollte das Fleisch vorbestellen. So hat man eine Garantie, dass der Braten auch tatsächlich in die Röhre kommt.

Gemeinsam kochen

Damit die Last des Festessens nicht nur auf eine Person fällt, kann man den Braten auch gemeinsam zubereiten. Zum einen ist es lustiger, in Gesellschaft zu kochen, zum anderen ist man auch schneller. Und mit einem Glühwein zwischendurch ist die Weihnachtsstimmung in der Küche garantiert. Auch hier gilt es, die Aufgaben klar zu verteilen. Denn sonst kann schnell etwas schiefgehen. Falls jemand die Beilage versalzt oder die Kartoffeln zu lange im Ofen lässt, sollte man gerade zu Weihnachten verzeihen können. Notfalls hilft ein weiterer Schluck Glühwein.

Politik und Streitthemen müssen draußen bleiben

2020 war ein ereignisreiches Jahr. Die Menschen sind verunsichert und angespannt. Da können politische Themen unterm Weihnachtsbaum für noch mehr Zündstoff sorgen als die Jahre zuvor. Am besten man macht Weihnachten zu einer Politik-freien Zone. Brisante Themen sollten vor der Tür bleiben. Denn gerade jetzt sollte man dankbar sein, die Zeit gemeinsam verbringen zu können und sie nicht durch Meinungsverschiedenheiten verderben.