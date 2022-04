In dir steckt eine unergründbare Sehnsucht? Du hast immer wiederkehrende Träume und manches erscheint dir seltsam Vertraut? Glaubst du an Wiedergeburt? Denn all das könnten Erinnerungen an ein früheres Leben sein.

Kommt dir das bekannt vor? Das könnte daran liegen, dass du schon mal auf dieser Welt warst.

Die Frage nach der Wiedergeburt

Woher kommen wir und wohin gehen wir, ist eine der ältesten Fragen der Menschheit. Viele Menschen gehen davon aus, dass sie schon mal gelebt haben. Besonders im Buddhismus und im Hinduismus ist die Lehre der Reinkarnation weit verbreitet. Der Glaube an die Wiedergeburt und damit eine erneute Chance auf Leben hilft auch vielen damit klarzukommen, dass sie sterben werden. Und auch, wenn die Wissenschaft die Reinkarnation als nicht bestätigt sieht, so gibt es doch zahlreiche verblüffende Berichte aus der Reinkarnationsforschung. Zum Beispiel der gut dokumentierte „Fall James Leininger„, der sich als Kleinkind an ein früheres Leben als US-Navy-Kampf-Pilot, der im Zweiten Weltkrieg starb, erinnerte. Die Netflix Doku „Jenseits des Todes“ beschäftigt sich ausführlich mit der Frage, was nach dem Tod passiert. Anhand persönlicher Berichte und wissenschaftlichen Untersuchungen werden darin Nahtoderfahrung, Wiedergeburt und paranormale Phänomene beleuchtet.

Diese 6 Anzeichen könnten darauf hindeuten, dass du eine alte Seele bist

1. Du hast wiederkehrende Träume

Da gibt es diesen einen seltsamen Traum, der dich immer wieder heimsucht. Alles darin fühlt sich real an. Die Umgebung, die Zeit, die Erlebnisse, die Menschen darin. Und doch hat dieser Traum nichts mit deinem Leben im Wachzustand zu tun. Träume sind Ausdruck des Unterbewusstseins. Vielleicht kann es sein, dass sich dein Unterbewusstsein an ein früheres Leben erinnert und Erlebnisse deines alten Ichs immer noch zu verarbeiten versucht. Oder vielleicht will dir deine Seele etwas mitteilen und dich an etwas aus längst vergangen Zeiten erinnern.

2. Du hast Déjà Vus

Halt, das kenne ich doch? Jeder von uns hatte schon einmal das Gefühl, einen Moment nicht zum ersten Mal zu erleben. Meist verschwindet dieses Gefühl genauso schnell wie es gekommen ist. Aber manchmal lässt es dich nicht mehr los. Das können auch Gerüche oder Geräusche sein, die dir unglaublich vertraut vorkommen. Die dich vielleicht sogar bis ins Mark erschüttern. Eventuell hast du sogar klare Erinnerungen, von denen du dir sicher bist, dass sie dir in diesem Leben niemals passiert sind. Vielleicht hast du diese Erinnerung tatsächlich, nur eben nicht aus diesem, sondern aus einem früheren Leben.

3. Du hast unbegründete Ängste, die du dir nicht erklären kannst

Die meisten unserer Ängste oder Phobien können wir uns erklären. Meist steckt ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit dahinter. Aber dann gibt es auch unbegründete Ängste, die für uns absolut keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel die Angst vor großen Menschenansammlungen, es nicht ertragen zu können etwas, um den Hals zu haben. Oder einfach nicht auf ein Boot steigen zu können. Das könnten Traumata sein, die nicht aus diesem Leben stammen, sondern viel weiter zurück gehen.

4. Du hast einen Seelenverwandten

Wir alle begegnen Menschen, mit denen wir uns gut verstehen und andere, mit denen wir weniger können. Aber ganz selten gibt es da eine Begegnung, die keiner Worte bedarf. Wo vom ersten Augenblick an eine tiefe Verbindung zwischen euch zu bestehen scheint. Du hast das Gefühl, diese Person schon ewig zu kennen. Und eventuell ist das auch der Fall. Vielleicht wart ihr bereits in einem früheren Leben enge Vertraute.

5. Du fühlst dich fehl am Platz

Beschleicht dich ständig das Gefühl, dass du nicht hierher gehörst? Alles ist dir zu laut, zu hektisch, die Menschen sind dir fremd. So als hättest du ständig Heimweh? Vielleicht hast du auch das Gefühl in der falschen Zeit oder am falschen Ort gelandet zu sein? Und dann kommst du vielleicht in ein anderes Land und fühlst dich im innersten deines Herzens angekommen. All das könnten Hinweise darauf sein, dass du dein altes Leben vermisst.

6. Du fühlst eine starke Verbindung zu einer anderen Zeit oder Sprache

Du hast eine gewisse Affinität zu einer fremden Sprache? Dein größter Traum wäre es gewesen, im 19. Jahrhundert zu leben? Auch mit den Filmen und der Musik unserer Zeit kannst du nichts anfangen. Viel lieber guckst du Dokumentationen aus längst vergangen Zeiten oder verlierst dich in alten Geschichtsbüchern einer bestimmten Epoche. Beim Durchlesen entstehen die Bilder dann absolut real vor deinem inneren Auge. Wenn einer oder mehrere Faktoren hier zutreffen, dann hast du ja vielleicht eine Vermutung wo und wann du in deinem vergangenen Leben gelebt haben könntest.