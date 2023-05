Es gibt Menschen, die sind für andere wie ein offenes Buch. Und dann gibt es jene, die vor wirklich jedem in ihrem Umfeld Geheimnisse haben. Sie wollen sich einfach nicht ganz öffnen.

Diese drei Sternzeichen hüten ihre Geheimnisse besonders stark.

Krebs

Wenn es nach den Krebsen geht, ist jede noch so kleine Information über sie ein großer Vertrauensbeweis an ihr Gegenüber. Denn eigentlich mögen sie es absolut nicht, sich zu öffnen. Die Angst, verletzt zu werden, ist einfach zu groß! Stattdessen behalten die Krebse lieber viel für sich, pflegen nach Außen hin ein bestimmtes Image und sammeln nicht nur viele Geheimnisse, sondern auch Kummer und Sorgen an. Deshalb bedeutet es enorm viel, wenn die Krebse jemandem eines ihrer unzähligen Geheimnisse anvertrauen, denn es zeigt: du sollst in meinem Leben bleiben!

Zwillinge

Es heißt immer wieder, dass die Zwillinge zwei Gesichter haben. Und geht es um Geheimnisse, dann ist dieses Sprichwort wahr. Denn auch, wenn sie nach Außen hin gerne betonen, dass sie für andere wie ein offenes Buch sind, verbergen die Zwillinge so einiges. Mal sind es ihre wahren Gefühle, mal Unsicherheiten, die sie verstecken möchten. Den Zwillingen geht es im Leben stark um ihr Image der sorglosen und extrovertierten Partytiger – und das gilt es um jeden Preis zu wahren; auch wenn es manchmal zur Fassade wird!

Skorpion

Die größte Inspiration für viele Skorpione war in der Kindheit wohl Hannah Montana. Denn das Motto „Best of Both Worlds“ versuchen auch sie so gut es geht in ihren Alltag zu integrieren. Sei es der Unterschied zwischen Berufs- und Privatleben oder der Umgang mit den Freundinnen und dem/der Lebensgefährt/in: Skorpione leben gerne verschiedene Leben. Und das kommt eben auch mit einigen Geheimnissen. Doch für die Skorpione ist das kein Problem; ganz im Gegenteil! Sie bevorzugen es, auf andere mysteriös zu wirken und das ein oder andere Geheimnis mit sich zu tragen. Denn die Skorpione sind überzeugt: Geheimnisse machen Menschen interessant!