Von internationalen Laufstegen direkt auf unsere Köpfe: der Satin Ponytail ist wohl DIE Trendfrisur des Jahres und ein kleines Upgrade zum allseits beliebten Sleek Bun. Was den Look ausmacht und vor allem, wie ihr ihn nachstylt, verraten wir euch hier.

Megastars wie Kendall Jenner, Shay Mitchell und Caro Daur haben es bereits vorgemacht.

Darum ist der Satin Ponytail der neue Sleek Bun

Ein seidig glänzender Look, der sowohl elegant als auch edgy ist? Sagt hallo zu der wohl hottesten Trendfrisur des Jahres, dem Satin Ponytail. Wie der Name bereits verrät, dreht sich dabei alles um in einen Pferdeschwanz gebundene Haare, die glänzen, was das Zeug hält. Damit ist die Frisur perfekt für so ziemliche jeden Anlass – ob für einen fancy Afterwork-Drink, einen Office-Day oder sogar den Red Carpet. Stars wie „Pretty Little Liars“-Darstellerin Shay Mitchell, Supermodel Kendall Jenner und Influencerin Caro Daur beweisen, wie toll der Hairlook aussieht.

Besonders an dem Hairstyle ist vor allem, dass er, auch wenn er aufwendig aussieht, nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie etwa sein Vorgänger – der Sleek Bun. Denn da wir uns nicht damit plagen müssen, den perfekten Bun zu formen und diesen fest zu fixieren, sparen wir uns mit Sicherheit die eine oder andere Minute beim Styling. Hier gilt: Oberkopfhaare zurückgelen und den Rest in einen hohen Pferdeschwanz binden. Super easy!

Ob ihr dabei eure echten Haare in einen Ponytail verwandelt oder Fake-Pieces verwendet, bleibt euch überlassen. Und auch, mit welchen Accessoires ihr die Trendfrisur aufpeppt, ist up to you! Während der Fashion Weeks in Paris, Mailand und Co sind unzählige Influencerinnen und Topstars mit dem Look gesichtet worden. Ein paar von ihnen haben den shiny Ponytail mit großen Schleifen oder Glitzer-Details upgegradet. Einige haben den Ponytail ganz glatt getragen und andere ultra-wellig.

So stylt ihr die Frisur

Damit euer Satin Ponytail auch wirklich glänzt, ist eine gute Haircare-Routine das A und O! Achtet auf die Bedürfnisse eurer Haare und versorgt sie regelmäßig mit Feuchtigkeitsshampoos, pflegenden Conditioner und reichhaltigen Masken. Auch Haaröle können dazu beitragen, dass alles wunderschön glänzt. Dann kann es auch schon los gehen!

Kämmt eure Haare zuerst in einen Mittelscheitel – das funktioniert am besten mit einem Stielkamm. Mit Haargel, Haarwachs oder einer Stylingcream kämmt ihr dann alle abstehenden Haare streng nach hinten. Den Rest der Haare bindet ihr dann zu einem hohen Ponytail. Für ein seidiges Finish verwendet ihr noch etwas Glanz-Spray – und fertig ist die Trendfrisur!

Produkte zum Nachstylen: