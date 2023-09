Ein perfekter Sleek Bun à la Sofia Richie? In einem neuen Tiktok-Video hat das Model jetzt endlich das Geheimnis hinter ihrem Dutt im Wet-Look verraten. Spoiler: die 25-Jährige verwendet Pflegeprodukte, statt Haargel. Ja, ihr habt ganz richtig gelesen. Ihr Tipp geht nun gerade mega viral.

Doch Hair-Stylisten warnen nun ganz eindringlich vor dieser Methode.

Sofia Richie lüftet Geheimnis hinter ihrem Sleek Bun

Sofia Richie ist DAS It-Girl der Stunde. Mit ihrer „Old Money Asthetic“ prägt sie gerade maßgeblich unser Fashion- und Beautygame! Ja, damit hat unsere liebste Stylingqueen Hailey Bieber wohl ernsthafte Konkurrenz bekommen. Vor allem in Sachen Hairstyles avancierte die Tochter des Sängers Lionel Richie in den letzten Monaten zu einer echten Trendsetterin. Allein auf der Video-Plattform Tiktok verzeichnet der Hashtag #sofiarichiehair inzwischen über 20 Mio. Aufrufe. Los ging der Hype mit Sofias Traumhochzeit in Südfrankreich. Die 25-Jährige teilte Anfang des Sommers Fotos von dem Event der Superlative auf Instagram – und ihre Brautfrisur löste direkt einen Hype aus.

Die Designerin setzte bei dem romantischen Ereignis auf einen eleganten Dutt. Aber auch im Alltag sehen wir Sofia sehr oft mit einem slicked-back Bun. Und irgendwie schafft es das Model, dass ihre Frisur einfach immer perfekt, aber dennoch effortless ausschaut. Beauty-Addicts können sich jetzt Fans freuen, denn in einem Tiktok-Tutorial lüftet Sofia endlich das Geheimnis hinter ihrem Signature-Hairstyle. Und gleich vorweg: Der Look ist einfacher zu kreieren, als erwartet.

Haarmaske statt Gel: So stylt Sofia ihre Haare

Die 25-Jährige beginnt ihr Video mit den Worten: „Ich liebe es, dass ihr meinen Sleek Bun so schick findet, tatsächlich ist dies aber mein Lazy Girl Hairstyle.“ Und dann legt sich auch schon los:

Sofia startet mit feuchten Haaren und verteilt darin etwas Entwirrungsspray. Danach zieht sie einen scharfen Scheitel und kämmt die Haare durch. Und jetzt wirds spannend. Statt Gel, setzt die Designerin als Nächstes auf eine Pflegemaske. Diese verteilt sie im gesamten Haar. Dazu sagt sie übrigens: „Ich bin davon überzeugt, dieser Trick ist der einzige Grund, wieso meine Haare so lang geworden sind.“ Danach zwirbelt Sofia die vorderen Strähnen und trennt diese mit Haarklammern ab. Anschließend werden die restlichen Haare gebürstet und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Danach öffnet sie die vorderen Strähnen wieder, bürstet auch diesen Part streng nach hinten und bindet alle Haare zu einem Dutt. Für das Finish verteilt Sofia noch etwas Haaröl auf dem Ansatz. Et voilà!

Ihre Fans sind jedenfalls so richtig angetan von ihrem Tipp. „Bestes Video ever, habe es gleich getestet und es ist ein echter Gamechanger!“, kommentiert beispielsweise eine begeisterte Userin unter Sofias Tutorial. Und auch wir in der Redaktion sind verleitet, den Tipp gleich am nächsten Morgen zu testen. Aber Moment mal: hieß es nicht eigentlich immer, man soll nasse Haare nicht zusammenbinden, weil das dazu führen kann, dass sie kaputt werden?

Deshalb warnen Profis vor dem Tipp

Zu früh gefreut? Bei Hair-Stylisten löste der Trick einen richtigen Aufschrei aus. Denn kaum hatte Sofia das Video gepostet, folgten auch schon die Reaktionen der Friseur:innen. „Im Namen aller Hairdresser, bitte macht das nicht nach!“, sagt zum Beispiel die Haar-Stylistin Mary (@thisgirldoeshair) in einem neuen Clip. Die Friseurin erklärt dann auch gleich den Grund, wieso man die Haare niemals nass zu einem Dutt binden sollte.

Feuchtes Haar ist nicht nur viel empfindlicher, es dehnt sich auch und reißt dadurch schneller ab. Trockene Haare hingegen dehnen sich nicht. Heißt: Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Haare abbrechen, wenn man die nasse Mähne zu einem strengen Dutt oder Pferdeschwanz zusammenbindet. Mary gibt hier allerdings auch einen Tipp. „Ihr könnt trotzdem Pflegemaske statt Gel verwenden, aber macht das unbedingt bei trockenem Haar. Am besten ihr setzt auf den sleeken Style, wenn eure Haare fettig sind.“, so die Haarspezialistin.

Ob ihr Sofias „ultimativen Tipp“ nun letztendlich befolgen wollt oder nicht, bleibt natürlich euch überlassen. Aber wer bereits geschädigtes Haar hat, sollte wohl tatsächlich besser auf die Haar-Expert:innen hören.