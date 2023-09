Es sollte einer der schönsten Tage für ein Paar aus Mexiko sein. Bei einem Gender Reveal wollten sie endlich erfahren, ob ihr Baby ein Junge oder ein Mädchen wird. Doch das Spektakel endet in einer Tragödie.

Denn das eingesetzte Flugzeug stürzt ab.

Gender Reveal endet in Tragödie

In den vergangenen Jahren sind Gender Reveal Partys zum richtigen Hype geworden. Für viele reicht es deshalb mittlerweile nicht mehr aus, das Geschlecht des Nachwuchses einfach so zu verkünden oder bei der Geburt dazuzusagen. Stattdessen braucht es Ballons, Kuchen, Sprühflammen oder bunte Kerzen, um auch für die Nachwelt den besonderen Moment aufzuheben.

Auch ein Paar aus Mexiko wollte wohl ein ganz besonderes Gender Reveal planen – und zwar mithilfe eines kleinen Flugzeugs. Denn ob ihr Baby ein Junge oder ein Mädchen wird, sollte dieses mithilfe von gefärbtem Rauch enthüllen.

Pilot stirbt im Krankenhaus

Doch der schöne Moment für das Paar wird schnell dramatisch. Denn als das Flugzeug gerade über die beiden fliegt und pinken Rauch loslässt, dreht sich ein Flügel der Maschine nach oben. Das Flugzeug gerät außer Kontrolle und dreht sich in einer Spirale.

Ein furchtbarer Moment, den die Gäste der Party gar nicht mitbekommen. Stattdessen jubeln sie über den baldigen Nachwuchs und feiern das Paar, wie auf einem Video des Festes zu sehen ist. Auch die werdenden Eltern selbst bemerken die Katastrophe offenbar nicht und zelebrieren die fröhlichen Nachrichten mit einem Kuss. Einige Meter weiter kommt das Flugzeug in einem Feld jedoch zum Absturz. Der Pilot im Flugzeug wurde im Wrack eingeklemmt und von der Rettung in einem kritischen Zustand in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen. Was genau passiert ist, wird derzeit noch von den Behörden untersucht. Wie die Gastgeber der Feier mit der Tragödie umgehen, ist derzeit nicht bekannt.