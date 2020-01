Es muss nicht immer der Zufall sein, der zeigt, ob man zusammen passt oder nicht. Wer der Richtige für einen ist, zeigt nicht nur die Zeit, sondern auch das Sternzeichen.

Immerhin werden jedem Tierkreiszeichen bestimmte Eigenschaften nachgesagt. Da ist es nur logisch, dass die Astrologie bei der Suche nach dem perfekten Gegenüber mitmischt.

Diese drei Sternzeichen-Paare sind unzertrennlich.

Stier & Jungfrau

Diese beiden Sternzeichen sind sich der ähnlich. Nicht nur in ihren Eigenschaften, sondern auch in den Vorstellungen einer Beziehung. Beide arbeiten gerne und hart, stehen fest im Leben und haben es immer unter Kontrolle. Auch, wie gut sie leben können und was sie sich leisten, ist von großer Wichtigkeit. Vor allem deswegen, weil beide dadurch ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Sonst sind Stier und Jungfrau immer füreinander da, hören sich gegenseitig zu und verstehen sich blind. Damit sie sich nicht langweilen gibt es kleine Unterscheide, die ihre Beziehung auf Trab halten können. Ein perfektes Zusammenspiel aus Gemeinsamkeiten und Gegensätzen.

Waage & Krebs

Die Waage liebt es, wenn man sich um sie kümmert und sie das Zentrum jeder Situation ist. Sie möchte einen Partner, der das akzeptiert und gerne für sie tut. Aber vor allem will sie jemanden, auf den sie sich verlassen kann. Und hier kommt der Krebs ins Spiel. Denn es gibt kein anderes Sternzeichen, das sich lieber um andere kümmert. Der Krebs gilt als Fels in der Brandung. Vor allem dann, wenn er verliebt ist. Somit kann man sich sicher sein, dass die Beziehung zwischen Waage und Krebs eine ist, die nur so von Intensität, Liebe und Geborgenheit strotzt.

Widder & Schütze

Diese Beziehung steht ganz im Sinne der Leidenschaft. Auch verspricht sie, dass beide viel Spaß haben werden. Immerhin sind beide Sternzeichen Fans davon, sich viel draußen aufzuhalten und aktiv zu sein. Sie ergänzen sich auf ganzer Linie. Beide sind auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass Langeweile niemals Teil der Beziehung wird. Aber, dass das passiert, ist sehr unwahrscheinlich.