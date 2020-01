Dass man beim Flirten nicht immer erfolgreich sein kann, ist klar. Manchmal möchte der Funke irgendwie nicht so überspringen.

Allerdings könnte es auch an deinem Sternzeichen liegen, dass deine Flirts beim Gegenüber keinen Gefallen finden.

Denn diese drei Sternzeichen kennen sich in puncto Flirting sehr gut aus und sind deshalb wahre Meister auf diesem Gebiet.

Löwe

Der Löwe zieht Männer vor allem durch sein großes Selbstbewusstsein und seine unnahbare Art magisch an. Sein Flirt-Stil ist zwar meistens sehr schlicht, doch funktioniert jedes Mal. Der Löwe mag es, sein Gegenüber erstmal etwas zappeln zu lassen und geht nicht sofort in die Offensive. Zudem neigt er beim Flirten auch nicht zu Übertreibungen. Er weiß was er möchte und wie er es bekommt, weshalb ihm in Sachen Flirting auch niemand so schnell etwas vormachen kann.

Fische

Ihre Schüchternheit bringt den Fischen beim Flirten einen großen Vorteil. Mithilfe ihrer Flirt-Künste beweisen sie: Weniger ist oft mehr. Denn es muss nicht immer direkt nach zehn Sekunden zum Kuss oder dem ersten Sex kommen. Die Fische wissen, dass sie sich viel interessanter machen, wenn sie sich zu Beginn eher im Hintergrund halten. Ihre schüchterne Art gibt ihnen beim Flirten große Sicherheit und sorgt dafür, dass sie auf Partys alle Männerherzen höher schlagen lassen.

Zwillinge

Auch Zwillinge flirten was das Zeug hält – mit Erfolg! Durch ihren offenen und kommunikativen Charakter schaffen sie es binnen Sekunden ein Gespräch mit einer anderen Person zu beginnen. Das kommt auch bei den Männern gut an. Deshalb haben sie beim Flirten auch nie Probleme und können sich auf Partys vor Liebesangeboten oft kaum noch retten.